Quién es la Máscara 2025 en su séptima temporada y La Granja VIP, el nuevo reality show se estrenan el mismo día y hora.

Quién es la Máscara 2025 de Televisa y La Granja VIP de TV Azteca se enfrentarán en horario estelar para ganar rating en televisión abierta.

Fecha y horario de Quién es la Máscara 2025 y La Granja VIP

Quién es la Máscara 2025, el programa favorito del público regresa con una séptima temporada para desenmascarar a nuevos personajes.

La producción de Quién es la Máscara 2025 confirmaron la fecha de estreno y horario oficial de esta nueva edición:

Fecha de estreno de Quién es la Máscara 2025: Domingo 12 de octubre

Horario para ver Quién es la Máscara 2025: 20:30 horas

Canal para ver Quién es la Máscara 2025: Por las Estrellas y Vix.

Quién es la Máscara 2025 (Especial / Especial)

La Granja VIP, el proyecto ambicioso de TV Azteca también revelo su fecha de estreno:

Fecha de estreno de La Granja VIP: Domingo 12 de octubre

Canal para ver La Granja VIP: Azteca Uno y Disney +

Por el momento se desconoce el horario oficial de La Granja VIP, se preve que que se transmita en horario estelar a las 20:30 horas.

La Granja VIP (@lagranjavipmx)

Investigadores y conductor de Quién es la Máscara 2025

En la séptima temporada, Quién es la Máscara 2025 regresa con sus tres investigadores conocidos y una nueva integrante:

Carlos Rivera, cantante de 38 años de edad

Juanpa Zurita, actor e influencer, de 29 años de edad

Anahí, actriz y cantante, de 42 años de edad

Ana Brenda Contreras, actriz de 38 años de edad

Ana Brenda Contreras, quien participó en la temporada 2024 como Ranastacia regresa al programa como investigadora en lugar de Martha Higareda.

Ana Brenda Contreras será la nueva investigadora de Quién es la Máscara 2025 (Instagram/@anabreco)

Omar Chaparro regresa una vez como conductor estelar de Quién es la Máscara 2025, el comediante se ha convertido en la figura principal del programa.

Quién es la Máscara 2025 reúne toda la familia volverá con nuevos personajes que buscarán coronarse como el gran ganador.

Hasta el momento no se han revelado los personajes de esta edición, pero la producción ha demostrado en cada entrega una gran capacidad creativa.

Conductores, críticos y participantes de La Granja VIP

La Granja VIP es el nuevo reality show de TV Azteca que busca competir con Quién es la Máscara 2025, lo que ha despertado el interés del público.

Adal Ramones fue confirmado como el conductor de La Granja VIP, el comediante regresa a las filas de TV Azteca.

La Granja VIP también confirmo que el programa contará con un panel de críticos que informarán sobre los participantes:

Lola Cortés, de 54 años de edad

Linet Puente, de 43 años de edad

Flor Rubio, de 54 años de edad

Ferka, de 39 años de edad

Rey Grupero, de 38 años de edad

Hasta el momento solo se ha confirmado un participante para La Granja VIP:

Alfredo Adame, de 67 años de edad

Alfredo Adame en La Granja VIP (@lagranjavipmx)



