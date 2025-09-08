Netflix logró unir los universos de Laura Bozzo con Merlina temporada 2, en donde ella analiza a la Familia Addams.

Y es que para promocionar la segunda parte de Merlina temporada 2, Netflix contrató nada más y nada menos que a Laura Bozzo de 74 años de edad.

Netflix, Laura Bozzo y Merlina temporada 2 se unen para una colaboración

A través de sus redes sociales, Netflix mostró la colaboración que no sabíamos que necesitábamos: Laura Bozzo con Merlina temporada 2.

Pues en este video, la conductora y participante de realities Laura Bozzo, realizó un análisis de la familia Addams con sus clásicas críticas y humor.

“A esa niña le hace falta un buen jalón de trenzas” Laura Bozzo

Incluso, Laura Bozzo comenzó a analizar algunos de los momentos claves de Merlina temporada 2, como la pelea entre Morticia y su madre asegurando que “para qué se mete la abuela”.

También hizo algunas bromas con personajes y escenas icónicas de Merlina temporada 2, haciendo que los usuarios compartieran su humor.

Laura Bozzo triunfa en la colaboración con Netflix y Merlina temporada 2

Netflix reveló un video en donde muestra una colaboración de Laura Bozzo con Merlina temporada 2, en donde la conductora hace un análisis de la familia Addams.

Y es que como todos saben, Laura Bozzo condujo por muchos años programas de talk shows enfocados en resolver problemas familiares, ¿y qué mejor regreso que con la familia Addams de Merlina temporada 2?

En este video no solo hace chistes sobre la familia Addams y sus integrantes como el tío Lucas o la abuela de Merlina, sino que Laura Bozzo le agregó su toque especial que encantó a todos.

Pues los usuarios han comenzado a comentar que Laura Bozzo lucía icónica en este video de Netflix para Merlina temporada 2.

Cabe recordar que la segunda parte de Merlina temporada 2 ya se estrenó en Netflix, quedando completa esta temporada.

Habrá que esperar un poco más para la temporada 3 de Merlina, la cual ya fue confirmada por Netflix.