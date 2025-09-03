La cantante de 39 años de edad, Stefani Joanne Angelina Germanotta mejor conocida como Lady Gaga presenta The Dead Dance, la canción para Merlina de Netflix.

Misma canción de Lady Gaga para Merlina de Netflix que ya también estreno su video en YouTube grabado en Xochimilco por Tim Burton; esta es su letra en español.

Este es el video en YouTube grabado en Xochimilco por Tim Burton para The Dead Dance, la canción de Lady Gaga en Merlina de Netflix

El esperado video en YouTube grabado en Xochimilco por Tim Burton para The Dead Dance, la canción de Lady Gaga en Merlina de Netflix ya se ha estrenado, te lo dejamos para que lo disfrutes:

Pues tal y como lo había anunciado Lady Gaga, su incorporación en la serie de Merlina temporada 2 vendría con canción.

Canción The Dead Dance que además de tiene un video muy esperado al estar dirigido por el director de 67 años de dad, Tim Burton.

Así como es aún mejor, al estar grabado en un icónico lugar de Xochimilco en la CDMX: La isla de las muñecas.

Por lo que el video en YouTube grabado en Xochimilco por Tim Burton para The Dead Dance, canción de Lady Gaga causa sensación al presentar una e stética gótica y con una letra llena de un amor muerto.

The Dead Dance: Letra en español de canción de Lady Gaga para Merlina de Netflix con video en YouTube grabado en Xochimilco por Tim Burton (Especial)

Letra en español de The Dead Dance, la canción de Lady Gaga para Merlina de Netflix con video en YouTube grabado en Xochimilco por Tim Burton

Te dejamos la letra en español de The Dead Dance, la canción de Lady Gaga para Merlina de Netflix con video en YouTube grabado en Xochimilco por Tim Burton:

Como las palabras de una canción, te oigo llamar

Como un ladrón en mi cabeza, criminal

Robaste mis pensamientos antes de que los soñara

Y mataste a mi reina con un solo peón

Esta despedida no es una sorpresa

Esta despedida no me hará llorar

Sí, seguiré bailando hasta que muera Bailando hasta que muera, bailaré hasta que muera

Sí, seguiré bailando hasta que muera (Muerto)

Bailaré hasta que muera (Muerto, muerto, muerto, muerto)

Porque cuando me mataste por dentro, fue cuando cobré vida

Sí, la música me traerá de vuelta de la muerte

Bailaré hasta que muera (Muerto) Bailaré

hasta que muera (Muerto, muerto, muerto, muerto)

Has creado una criatura de la noche

Ahora estoy rondando tu aire, tu alma, tus ojos

Este adiós no es ninguna sorpresa (No es ninguna sorpresa)

Este adiós no me hará llorar

Sí, seguiré bailando hasta que muera

Bailando hasta que muera, bailaré hasta que muera

Sí, seguiré bailando hasta que muera (Muerto)

Bailaré hasta que muera (Muerto, muerto, muerto, muerto)

Porque cuando me mataste por dentro, fue cuando cobré vida

Sí, la música me va a traer de vuelta de la muerte

Bailaré hasta que muera (Muerto) Bailaré

hasta que muera (Muerto, muerto, muerto, muerto)

El baile de los muertos (Muerto) El

baile de los muertos

Haz el baile de los muertos (Muerto)

El baile de los muertos

Haz el baile de los muertos (Muerto)

El baile de los muertos

Haz el baile de los muertos (Muerto)

Pero estoy vivo en la pista de baile

Y bailaré hasta que muera (Muerto)

Bailaré hasta que muera, bailaré hasta que muera

Sí, seguiré bailando hasta que esté muerto (muerto)

Bailaré hasta que esté muerto

Porque cuando me mataste por dentro, fue cuando cobré vida

Sí, la música me traerá de vuelta de la muerte

Bailaré hasta que esté muerto (muerto)

Bailaré hasta que esté muerto

Muerto (Muerto, muerto, muerto, muerto)