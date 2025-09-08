La famosa plataforma de streaming Netflix ya reveló la fecha de estreno para su película Wake Up Dead Man: Un misterio de Knives Out.
Película Wake Up Dead Man: Un misterio de Knives Out de Netflix que ya tiene hasta tráiler en YouTube; esto son los detalles.
Este es el tráiler en YouTube de Wake Up Dead Man: Un misterio de Knives Out de Netflix
La película Wake Up Dead Man: Un misterio de Knives Out de Netflix y tercera de la franquicia ya tiene tráiler en YouTube; te lo dejamos a continuación para que lo disfrutes:
¿Cuándo se estrena la película Wake Up Dead Man: Un misterio de Knives Out de Netflix?
La película ‘Wake Up Dead Man: Un misterio de Knives Out’ ya tiene fecha oficial de estreno dentro del catálogo de Netflix.
Por lo que el estreno de Wake Up Dead Man: Un misterio de Knives Out en Netflix será el próximo 12 de diciembre 2025.
¿De qué trata la película Wake Up Dead Man: Un misterio de Knives Out de Netflix?
Wake Up Dead Man: Un misterio de Knives Out se trata de la 3 entrega de la saga Knives Out con estreno en Netflix.
Según las sinopsis oficial de Netflix, su película Wake Up Dead Man: Un misterio de Knives Out seguirá una vez más al detective Benoit Blanc.
Por lo que esta vez estará en su “caso más peligroso hasta la fecha. Tras un asesinato repentino y aparentemente imposible que sacude la ciudad, la falta de sospechosos impulsa a la jefa de policía local, Geraldine Scott , a colaborar con Blanc para desentrañar un misterio que desafía toda lógica”.
Elenco de Wake Up Dead Man: Un misterio de Knives Out de Netflix
La película Wake Up Dead Man: Un misterio de Knives Out de Netflix tiene en su elenco las actuaciones de:
- Daniel Craig de 57 años de edad
- Josh O’Connor de 35 años de edad
- Glenn Close de 78 años de edad
- Josh Brolin de 57 años de edad
- Mila Kunis de 42 años de edad
- Jeremy Renner de 54 años de edad
- Kerry Washington de 48 años de edad
- Andrew Scott de 48 años de edad
- Cailee Spaeny de 27 años de edad
- Daryl McCormack de 32 años de edad
- Thomas Haden Church de 65 años de edad