La famosa plataforma de streaming Netflix ya reveló la fecha de estreno para su película Wake Up Dead Man: Un misterio de Knives Out.

¿Cuándo se estrena la película Wake Up Dead Man: Un misterio de Knives Out de Netflix?

Por lo que el estreno de Wake Up Dead Man: Un misterio de Knives Out en Netflix será el próximo 12 de diciembre 2025.

¿De qué trata la película Wake Up Dead Man: Un misterio de Knives Out de Netflix?

Wake Up Dead Man: Un misterio de Knives Out se trata de la 3 entrega de la saga Knives Out con estreno en Netflix.

Según las sinopsis oficial de Netflix, su película Wake Up Dead Man: Un misterio de Knives Out seguirá una vez más al detective Benoit Blanc.

Por lo que esta vez estará en su “c aso más peligroso hasta la fecha. Tras un asesinato repentino y aparentemente imposible que sacude la ciudad, la falta de sospechosos impulsa a la jefa de policía local, Geraldine Scott , a colaborar con Blanc para desentrañar un misterio que desafía toda lógica”.

Elenco de Wake Up Dead Man: Un misterio de Knives Out de Netflix

La película Wake Up Dead Man: Un misterio de Knives Out de Netflix tiene en su elenco las actuaciones de: