La famosa plataforma de streaming Netflix ya reveló la fecha de estreno para su película Wake Up Dead Man: Un misterio de Knives Out.

La película Wake Up Dead Man: Un misterio de Knives Out de Netflix y tercera de la franquicia ya tiene tráiler en YouTube; te lo dejamos a continuación para que lo disfrutes:

¿Cuándo se estrena la película Wake Up Dead Man: Un misterio de Knives Out de Netflix?

La película ‘Wake Up Dead Man: Un misterio de Knives Out’ ya tiene fecha oficial de estreno dentro del catálogo de Netflix.

Por lo que el estreno de Wake Up Dead Man: Un misterio de Knives Out en Netflix será el próximo 12 de diciembre 2025.

¿De qué trata la película Wake Up Dead Man: Un misterio de Knives Out de Netflix?

Wake Up Dead Man: Un misterio de Knives Out se trata de la 3 entrega de la saga Knives Out con estreno en Netflix.

Según las sinopsis oficial de Netflix, su película Wake Up Dead Man: Un misterio de Knives Out seguirá una vez más al detective Benoit Blanc.

Por lo que esta vez estará en su “caso más peligroso hasta la fecha. Tras un asesinato repentino y aparentemente imposible que sacude la ciudad, la falta de sospechosos impulsa a la jefa de policía local, Geraldine Scott , a colaborar con Blanc para desentrañar un misterio que desafía toda lógica”.

El tráiler de 'Wake Up Dead Man: Un misterio de Knives Out' en YouTube revela su fecha de estreno en Netflix
Elenco de Wake Up Dead Man: Un misterio de Knives Out de Netflix

La película Wake Up Dead Man: Un misterio de Knives Out de Netflix tiene en su elenco las actuaciones de:

  • Daniel Craig de 57 años de edad
  • Josh O’Connor de 35 años de edad
  • Glenn Close de 78 años de edad
  • Josh Brolin de 57 años de edad
  • Mila Kunis de 42 años de edad
  • Jeremy Renner de 54 años de edad
  • Kerry Washington de 48 años de edad
  • Andrew Scott de 48 años de edad
  • Cailee Spaeny de 27 años de edad
  • Daryl McCormack de 32 años de edad
  • Thomas Haden Church de 65 años de edad