¿Habrá Merlina temporada 3 en Netflix? Te decimos las pistas que la segunda temporada dejó revelando la trama que se viene.

Y es que el 3 de septiembre se estrenó en Netflix Merlina temporada 2, por lo que ya muchos esperan la salida de una tercera.

¿Habrá Merlina temporada 3? Netflix ya lo había revelado

Tras el final de temporada de Merlina, muchos ya se preguntan qué es lo que vendrá para la tercera temporada en Netflix.

Y es que desde antes de estrenarse la temporada 2 de Merlina, Netflix confirmó que sí habrá una tercera temporada, renovando a una de las series más populares de su plataforma.

Merlina temporada 2 parte 2 (Netflix / HELEN SLOAN/NETFLIX)

Pero ¿de qué tratará la tercera temporada de Merlina en Netflix? De acuerdo con el final de la serie, hay algunos puntos que la serie tocará como:

El pasado de Ophelia, hermana de Morticia

La búsqueda de Enid en Canadá por Merlina y el Tío Lucas

La unión de Tyler con la profesora Capri

Por lo que aparentemente, habrá Merlina y trama para rato y más misterios que revelar en la tercera temporada en Netflix.

Merlina temporada 2, serie de Netflix (Netflix)

¿Cuándo se estrena Merlina temporada 3 en Netflix?

Netflix confirmó la renovación de una tercera temporada de Merlina, aún sin haberse estrenado la segunda, lo que habla de la popularidad de la serie en la plataforma.

Sin embargo, pese a estar confirmada la tercera temporada de Merlina en Netflix, aún no hay una fecha de estreno oficial.

Aunque se especula que pueda llegar en los primeros meses del 2026 o hasta finales de ese año a Netflix.

Así que habrá que esperar más detalles e información por parte de Netflix para saber con exactitud cuándo se estrenará Merlina temporada 3.