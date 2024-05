Este miércoles 15 de mayo, Pedro Pascal -de 49 años de edad- y Bella Ramsey se lucieron en las primeras imágenes de The Last of Us 2.

De acuerdo con HBO, la segunda temporada de The Last of Us 2 se estrenará a través de la plataforma en streaming Max.

Y aunque aún no hay una fecha exacta, ya hay un año para volver a ver a Pedro Pascal y Bella Ramsey -de 20 años de edad- como Joel y Ellie.

The Last of Us es renovada para una temporada 2, según confirmó HBO Max (HBO Max)

Revelan primer vistazo de Pedro Pascal y Bella Ramsey en la segunda temporada de The Last of Us 2

Durante la presentación de Warner Bros. Discovery Upfront en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, se mostró el primer vistazo a la segunda temporada de The Last of Us 2.

Las imágenes presentadas por el jefe de HBO y Max, luego publicadas en la cuenta de ‘X’ de Max -@StreamOnMax-, fueron de Joel y Ellie.

Por lo que fueron Pedro Pascal y Bella Ramsey quienes se lucieron en el primer vistazo de la segunda temporada de The Last of Us 2.

Pedro Pascal lució su cabello más largo bajo lo que parecen ser luces navideñas, y Bella Ramsey apareció con una escopeta y un abrigo invernal.l

La segunda temporada de The Last of Us 2 se estrenará a través de la plataforma en streaming Max durante el 2025.

Actualmente las grabaciones habrían terminado y la segunda temporada de la serie basada en el videojuego del 2013 estaría en producción.

¿Quines estarán en The Last of Us 2?

Además de Pedro Pascal y Bella Ramsey, otros actores que regresan incluyen a The Last of Us 2 son Gabriel Luna -de 41 años- como el hermano de Joel Tommy, y Rutina Wesley -de 45 años- como la esposa de Tommy.

Y en cuanto a los productores ejecutivos y showrunners, Craig Mazin -de 53 años- y Neil Druckmann -de 45 años- también regresarán para la temporada 2, que es una coproducción con Sony Pictures Televisión.