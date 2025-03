The Last of Us 2 estrenó su nuevo tráiler, el cual ahonda más en la trama de esta esperada segunda temporada.

El nuevo tráiler de The Last of Us 2 deja varias pistas, sobretodo para los fans del juego de PlayStation, pues nos da un vistazo de la parte que adaptarán en esta ocasión.

Recordemos que Max y Naughty Dog señalaron que la historia de la segunda parte del juego era muy extensa y podrían salir varias temporadas de este, a diferencia de lo que sucedió con el primer juego.

Estas son las pistas que nos dejó el nuevo tráiler de The Last of Us 2:

El cementerio de luciérnagas en The Last of Us 2

Una de las primeras cosas que vemos en el tráiler es el cementerio de luciérnagas en The Last of Us 2.

Lo que sería un posible flashback de Abby, quien busca venganza por la muerte de su padre a manos de Joel.

Además de que podría ser un aviso de lo que pasaría con los protagonistas en los primeros capítulos de la historia, si se adapta al pie de la letra como en el juego.

The Last of Us 2 (Max)

Los serafitas en The Last of Us 2

Otra cosa que se muestra en el tráiler es a los serafitas en The Last of Us 2.

El culto religioso radical, el cual al parecer tendrá mayor desarrollo en la serie, a diferencia del juego.

En PlayStation solo era un culto fundamentalista sin mucho trasfondo, siendo el lugar de origen de Lev, Yara y Emily.

Por lo que se muestra en el avance, todo indica que nos contarán más de este, así como de sus personajes importantes.

The Last of Us 2 (Max)

Los W.L.F. en The Last of Us 2

Otro de los grupos importantes del juego lo vemos en el tráiler con los W.L.F. en The Last of Us 2.

Esta es una organización paramilitar a la que se une Abby luego de lo sucedido con las Luciérnagas y Joel.

Aquí vemos que están fuertemente armados, además de que se muestra a su líder, Isaac Dixon, quien tampoco fue tan importante en el juego; pero aquí parece tener mayor relevancia.

The Last of Us 2 (Max)

La horda en The Last of Us 2

La horda en The Last of Us 2 es importante, pues en el juego es la razón de que se dé en el encuentro de varios de los protagonistas al inicio.

Sin embargo, parece que aquí se cambiará algo, pues vemos cómo esta horda ataca una fortificación, cosa que no sucede en el título de PlayStation.

Lo que da a entender que podría haber ciertos cambios en esta parte de la historia, por lo menos en la forma en que se dan.

The Last of Us 2 (Max)

La verdad y la venganza en The Last of Us 2

Lo último que se muestra en el tráiler ya nos da una idea de hasta donde se adaptará del juego, pues se da el momento de la verdad y la venganza en The Last of Us 2.

Por una parte apreciamos cómo Ellie le recrimina a Joel, lo que nos da a entender que ella descubre la mentira del por qué sigue viva.

Mientras que por el otro lado, vemos a la joven amenazando a una mujer, la cual es una de las amigas de Abby en el juego, y quien la traiciona al final.

Esto quiere decir que la serie solo mostrará la parte de Ellie, dejando de lado toda la trama de Abby para una tercera temporada.