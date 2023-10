¡Te tenemos una gran noticia! Soy tu Fan temporada 3, está por estrenarse, así que te tenemos la información completa sobre la amada serie.

Para muchos, la película de Soy tu Fan dejó mucho qué desear, sobre todo porque estaban acostumbrados al formato de serie y los seguidores buscaban una temporada más.

Sin embargo, debes saber que la espera por Soy tu Fan temporada 3 terminó, y aquí te decimos cuándo sale, dónde verla y el elenco completo de la serie.

Charly y Nico en Soy tu fan (Canal Once)

Soy tu Fan temporada 3: Cuándo sale y dónde verla

Fue en 2011 que Soy tu Fan estrenó su última temporada, rompiendo el corazón de sus fans, pues durante años se creyó que la serie no iba a tener continuidad.

Sin embargo, hace un año y luego de que la película de Soy tu Fan se estrenara, se reveló que sí habría temporada 3 de la serie favorita de muchos mexicanos.

Pero ¿Y cuándo se estrena?

Luego de que el elenco y la producción habían mantenido en secreto la fecha de estreno, se sabe que Soy tu Fan temporada 3 se estrena en noviembre 2023.

Y aunque aún no se tiene la fecha exacta para ver la continuación de esta fiesta, el tener el mes exacto y estar ya en octubre del 2023, nos llena de emoción por el pronto estreno.

Y bueno ¿dónde podemos ver Soy tu Fan temporada 3?

La serie de televisión tendrá su continuación ya no por televisión abierta, sino por medio de la plataforma Star +.

Recuerda que las dos temporadas anteriores, las puedes ver por medio de la página de Canal Once, donde la serie comenzó sus transmisiones originalmente.

Soy Tu Fan tercera temporada (Star Plus)

Soy tu Fan temporada 3 trae a todo este elenco

Ahora que ya sabemos cuándo se estrena Soy tu Fan temporada 3, así como el sitio dónde podrás verla, seguro te preguntarás sobre el elenco que estará en la continuación, así que te lo revelamos.

Soy tu Fan temporada 3 no podría hacerse su la banda no está junta una vez más y para que ya no te quedes con la duda, te compartimos el elenco completo:

Ana Claudia Talancón de 43 años de edad

Martín Altomaro de 47 años de edad

Maya Zapata de 41 años de edad

Johanna Murillo de 41 años de edad

Gonzalo García Vivanco de 41 años de edad

Juan Pablo Medina de 45 años de edad

Cabe destacar que aunque falta por revelar a los personajes secundarios de Soy tu Fan temporada 3, al menos puedes respirar tranquilo porque los principales sí estarán.