Ante la llegada a la pantalla grande de ‘Soy tu fan’, la serie mexicana que marcó a toda una generación en 2010 , los fans se están preguntando dónde ver la exitosa serie.

Una buena noticia es que si bien ‘Soy tu fan’ logró mantener a los millennials conectados a sus pantallas y esperar pacientemente el siguiente capítulo, en esta ocasión podrán acceder a todos de un jalón.

Esto, porque los 26 capítulos de las dos temporadas están reunidos en una misma plataforma con excelente calidad, lo que permitirá a los usuarios elegir únicamente aquellos que más les gustaron.

'Soy tu fan'

¿Dónde ver la serie de ‘Soy tu fan’ para disfrutar la película?

Protagonizada por Ana Claudia Talancón (Charly) y Martín Altomaro (Nico), las dos temporadas de ‘Soy tu fan’ no fueron suficientes para los usuarios que aún esperan saber qué pasó con los enamorados.

La huella que los protagonistas dejaron en el corazón de los fans va más allá de Charly y Nico, pues afortunadamente la serie no se enfocaba sólo en ellos.

Sin embargo, la realidad es que todos quisieran saber si Charly y Nico lograron estar juntos, ya que la segunda temporada estrenada en 2011 sembró incertidumbre en los corazones de los fans de ‘Soy tu fan’.

'Soy tu fan' (Canal Once)

Ahora bien, si no quieres perder el hilo de todo lo ocurrido con la famosa parejita, puedes ver todos los capítulos de la serie en el servicio On Demand de Canal Once .

Lo mejor es que puedes ver ‘ Soy tu fan ’ completamente gratis , y de paso alimentar la nostalgia con otras series como ‘El diván de Valentina’ y XY.

‘Soy tu fan’ también se encuentra disponible en YouTube, pero toma en cuenta que la calidad de los videos es baja y en ocasiones los capítulos están divididos en partes.

‘Soy tu fan’ (Canal Once)

Detrás del éxito de ‘Soy tu fan’

‘Soy tu fan’ es una serie de televisión mexicana producida por Canana Films y Once TV México como una adaptación de la serie argentina homónima creada por Dolores Fonzi y Constanza Novick.

En México se produjo bajo la dirección de Álvaro Hernández, Mariana Chenillo y Gerardo Naranjo, así como de García Bernal, Diego Luna y Ana Claudia Talancón .

'Soy tu fan'

El guión original de ‘Soy tu fan’ estuvo a cargo de Constanza Novick. El primer episodio se estrenó el miércoles 28 de abril de 2010 a las 22:30 horas.

La segunda temporada se estrenó el 19 de octubre de 2011. Esta serie fue transmitida por MTV en Latinoamerica.