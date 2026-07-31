La reestructuración de Disney acaba de pegar en Marvel, pues se dio a conocer la cancelación de Wonder Man, una de las series con mejores críticas del MCU en Disney+.

La noticia resulta relevante, pues apenas a inicios de 2026 se había confirmado la segunda temporada de Wonder Man de Marvel en Disney+.

Wonder Man (Disney)

Disney+ cancela Wonder Man con apenas una temporada

De acuerdo con Variety, Disney+ anunció este jueves 30 de julio la cancelación de Wonder Man de Marvel tras una sola temporada en la plataforma de streaming.

Wonder Man es una de las series de Marvel con mayor aceptación en Disney+, contando con calificaciones de 91% de la crítica y 87% de la audiencia en Rotten Tomatoes.

No solo eso, la segunda temporada ya se había confirmado tras este buen recibimiento; sin embargo parece que los planes cambiaron en los últimos meses.

Lo cual a analistas y fans les resulta extraño, ya que en este momento lo que necesita el MCU son esta clase de producciones con un estilo único que logran un buen recibimiento.

Sin embargo, algunos ya esperaban este anuncio tras omitirse cualquier mención a la segunda temporada durante el panel de Marvel en la San Diego Comic Con 2026.

Wonder Man (Disney)

¿Por qué Disney+ canceló Wonder Man?

Disney+ no dio la razones de la cancelación de Wonder Man, tampoco se mencionó nada de que los personajes de la serie fueran utilizados nuevamente en otras producciones futuras.

Aún más, si bien se confirmó una segunda temporada de Wonder Man en Disney+; responsables de la primera entrega señalan que la pre-producción en realidad nunca empezó.

Es decir, aunque en el papel se estaba trabajando en nuevos episodios, en la práctica no hubo nunca una intención real de continuar con la obra.

Todo indica que esta cancelación forma parte de la nueva estrategia que seguirá Disney con la llegada de Josh D’Amaro, el nuevo presidente de la compañía.