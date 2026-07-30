Rumores aseguran que José Eduardo Derbez y Paola Dalay están separados tras seis años de relación.

La influencer Chamonic compartió en Instagram que José Eduardo Derbez y Paola Dalayse habrían separado debido a la diferencia en sus rutinas y gustos.

Hasta el momento, José Eduardo Derbez y Paola Dalay no se han pronunciado sobre estos rumores, pero aseguran que se han enviado indirectas en redes sociales.

José Eduardo Derbez y Paola Dalay desatan rumores de separación

El rumor sobre la separación de José Eduardo Derbez y Paola Dalay inició en redes sociales tras la publicación de Chamonic, quien asegura que personas cercanas a la pareja revelaron su distanciamiento.

Chamonic reveló que el motivo de la separación se debería a la diferencia en los gustos y actividades de la pareja, quienes se llevan 9 años.

Eugenio Derbez y Paola Dalay (@paodalay_2203 / Instagram)

Aparentemente, Paola Dalay gusta de salir a restaurantes y antros, mientras José Eduardo Derbez prefiera actividades tranquilas, así como beber.

Esta situación habría llevado a la pareja a separarse dos años después del nacimiento de su hija y 6 años de relación.

Chamonic revela que hay rumores de que hubo una tercera en discordia en la relación de José Eduardo Derbez y Ana Dalay, y se trataría de la bartender del programa del actor, pero esto no se ha comprobado.

Por esta razón se dice que José Eduardo Derbez y Paola Dalay se separaron

Seguidores de José Eduardo Derbez y Paola Dalay notaron que la influencer borró la fotos junto al actor de su cuenta de Instagram.

Incluso, Chamonic asegura que la pareja se ha enviado indirectas en historias de Instagram y Paola Dalay ha hecho publicaciones sobre fidelidad y sinceridad.

La última publicación de José Eduardo y Paola Dalay juntos se hizo el 7 de julio de 2026, cuando celebraron el cumpleaños de su hija.

José Eduardo Derbez y Paola Dalay no se han manifestado por los rumores de su separación.