FAntes de salir de Casa de los Famosos México 2025, el conductor de 47 años de edad, Facundo tuvo un último enfrentamiento con el actor Alexis Ayala.

Luego de que en video de YouTube, Facundo y Alexis Ayala se enfrentaran tras posicionamiento contra Dalilah Polanco de 53 años de edad, en La Casa de los Famosos México 2025.

El video de YouTube de Facundo enfrentando a Alexis Ayala con ”si la dejas hablar” tras posicionamiento contra Dalilah Polanco en La Casa de los Famosos México 2025

Facundo y Alexis Ayala de 60 años de edad, tuvieron un último enfrentamiento antes de la sexta eliminación de La Casa de los Famosos México 2025, esto luego de que el conductor le reclamara al actor ”si la dejas hablar” tras posicionamiento contra Dalilah Polanco; acá el video de YouTube:

Y aunque este enfrentamiento entre Facundo y Alexis Ayala en La Casa de los Famosos México 2025 no pasó a mayores, sí hubo unas últimas palabras entre ambos, tras la salida del conductor.

Facundo reconoce la victoria de Alexis Ayala, tras su salida en La Casa de los Famosos México 2025

Tras su salida de La Casa de los Famosos México 2025, el famoso conductor Facundo dedicó unas últimas palabras para sus compañeros.

Palabras de Facundo en las que reconoció la victoria de Alexis Ayala, tras su salida en La Casa de los Famosos México 2025, así como refrendó no tener más tema con el actor:

“Alexis, mira como quedamos te aplaudo de pie, salí antes que tú…“. Facundo, conductor.

Asimismo, Facundo aseguró a sus compañeros en La Casa de los Famosos México 2025 que son todo un éxito afuera.

“Nuestras historias son un fenómeno, sigan haciendo esas estupideces, todas las cosas que creemos que la gente no ve, son un fenómeno, son una locura”. Facundo, conductor.

Incluso Facundo alentó a los habitantesde La Casa de los Famosos México 2025 de seguir divirtiéndose y hasta de hacer locuras.

“Les deseo la mejor de la suerte, diviértanse, los voy a extrañar, los veo desde aquí afuera, echen desmadre y sean felices carnales”. Facundo, conductor.

"Salí antes que tú", @facufacundo le aplaude de pie a @ayalaalexis



¡@ViX Premium sabe cosas! 👀 Si quieres ver el momento completo, SUSCRÍBETE AHORA y disfruta sin interrupciones el 24/7🔥#LaCasaDeLosFamososMx disponible también en #LasEstrellas y #Canal5 pic.twitter.com/WXL4JbuC0F — La Casa De Los Famosos México (@LaCasaFamososMx) September 8, 2025

Facundo es el séptimo eliminado de La Casa de los Famosos México 2025, de este modo inicia la octava semana del reality show.

¿Cuándo termina La Casa de los Famosos México 2025? La fecha exacta es en octubre.