.Claudia Sheinbaum recomendó a la población ver Detrás del telón, una producción de Canal Once enfocada en la salud mental y la educación emocional.

Vean una serie, justamente sobre la salud mental y el ABC de las Emociones, se llama Detrás del telón. Es muy buena, ya tiene más de 25 millones de espectadores Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Al cierre de la mañanera del 21 de octubre de 2026, la presidenta de México destacó el valor del programa por abordar temas relacionados con el manejo de las emociones y el bienestar psicológico.

Además, Claudia Sheinbaum subrayó el alcance que ha tenido la serie entre la audiencia mexicana, al asegurar que suma millones de espectadores.

La recomendación de la presidenta de México se da en un contexto de creciente atención pública sobre la importancia de la salud mental.

¿Dónde y cuándo ver Detrás del telón, serie de Canal Once sobre salud mental? La recomendación para ver de Sheinbaum

Tras la recomendación de Sheinbaum para ver Detrás del telón, la serie de Canal Once sobre salud mental, acá te tenemos los detalles para que la sigas.

La serie Detrás del telón se estrenó de manera oficial el martes 22 de septiembre de 2026 por Canal Once, y la podrás seguir todos los martes y jueves, en punto de las 8:00 de la noche.

La serie Detrás del telón está escrita por Verónica Velas y es producida por Federico Arreola y Kira Domínguez.

En su primera temporada Detrás del telón cuenta con 20 capítulos en total, con una trama que abre la conversación sobre la salud mental.

Hasta ahora, Detrás del telón, la serie de Canal Once sobre salud mental ha estrenado 8 capítulos, dos por semana:

Capítulo 1: El estreno

Capítulo 2: No cabe

Capítulo 3: Las reglas

Capítulo 4: La ausencia

Capítulo 5: Sospechas

Capítulo 6: Vuelve a casa

Capítulo 7: Mateo y Sol

Capítulo 8: Más que un pronombre

Si no los has podido ver, los podrás encontrar tras su estreno, de forma gratuita en el canal de YouTube de Contra El Viento Films.