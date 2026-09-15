Una serie que busca abrir conversación sobre la salud mental en los actores, actrices y figuras públicas llega a Canal Once; Detrás del telón está por estrenarse este septiembre.

Detrás del telón es una serie escrita por Verónica Velas y producida por Federico Arreola y Kira Domínguez mediante Contra El Viento Films.

Detrás del telón: Fecha de estreno y de qué trata la serie de Canal Once

La creación de la serie Detrás del telón nace desde la necesidad de mostrar todo lo que los actores, actrices y figuras públicas viven detrás de un mundo donde todo pareciera glamour.

Verónica Velasco es quien compartió algunas de las experiencias que vivió cuando estuvo en la escuela de actuación Casa Azul, donde el comportamiento de algunos alumnos la alarmó.

Por la importancia de tocar el detrás y hablar sobre la salud mental desde problemáticas cada vez más visibilizadas como la ansiedad, depresión, trastornos alimenticios y violencia digital, es que se buscó que Detrás del telón, fuera una serie con acceso para todos, situación que se logró con la transmisión a través de Canal Once.

Además de que Detrás del telón abordará sobre estos temas de salud mental, también se brindará en cada uno de los 20 capítulos, las herramientas para encontrar soluciones.

Sumado a ello, se ofrecerán números de ayuda para acercarse a asociaciones civiles donde podrán recibir la atención.

Aunque al ser una serie recae en lo ficticio, Detrás del telón tiene intervención psicológica y asesoría por María Ramírez, especialista en terapia junguiana.

Sin embargo, es importante resaltar que pese a las herramientas que se brindarán en Detrás del telón, esta nueva serie “no es un manual”, declaró la actriz Eréndira Ibarra.

Detrás del telón, la nueva serie de Canal Once se estrena el martes 22 de septiembre a las 8:00 pm.

Detrás del telón: Estos son los actores y actrices de la nueva serie de Canal Once

La nueva serie de Canal Once, Detrás del telón producida por Federico Arreola y Kira Domínguez mediante Contra El Viento Films, tiene la participación de estos actores y actrices: