La salud mental en los espacios escolares debe convertirse, sin más demora, en uno de los temas prioritarios de la agenda educativa nacional. Lo que hoy ocurre en muchas escuelas del país no puede seguir interpretándose únicamente como problemas de disciplina, conductas aisladas o simples conflictos entre estudiantes. La realidad es mucho más profunda y preocupante.

La escuela se ha convertido en el principal espacio de resonancia de las múltiples fracturas psicosociales que atraviesa nuestra sociedad contemporánea. Ahí convergen la desintegración familiar, la violencia comunitaria, las adicciones, la ansiedad, la depresión, la hiperconectividad digital, el aislamiento emocional y una creciente incapacidad colectiva para gestionar las emociones.

El resultado es evidente: ambientes escolares crispados, tensos y profundamente vulnerables, donde cada vez son más frecuentes las agresiones físicas, psicológicas y digitales.

En los casos más graves, hemos sido testigos de tragedias donde alumnos, maestros y directivos han perdido la vida en hechos que van mucho más allá de un acto de violencia común. Detrás de estos acontecimientos existen trastornos emocionales, alteraciones conductuales, cuadros depresivos, crisis de ansiedad y procesos de deterioro psicológico que no fueron detectados oportunamente.

Y quizá ahí radica el problema más delicado: la comunidad educativa no ha desarrollado aún las capacidades institucionales suficientes para enfrentar esta realidad. No existen, en muchos casos, las herramientas necesarias para identificar señales de alerta, brindar atención inicial ni mucho menos acompañar procesos especializados de tratamiento.

La evidencia es alarmante. De acuerdo con datos retomados de indicadores del INEGI, millones de niñas, niños y adolescentes en México han experimentado distintos tipos de violencia en el ámbito escolar. Tan solo entre adolescentes de 12 a 17 años, cerca del 28% reportó haber sufrido acoso escolar durante 2022.

Asimismo, el módulo sobre ciberacoso del INEGI señala que 2.9 millones de adolescentes mexicanos sufrieron algún tipo de ciberacoso, fenómeno que hoy trasciende las aulas y acompaña a los estudiantes incluso dentro de sus hogares.

La violencia escolar ya no puede entenderse únicamente como un problema disciplinario. Es, ante todo, una manifestación de deterioro emocional y social.

Por ello, resulta indispensable construir una verdadera sinergia entre las autoridades educativas y las autoridades de salud. La atención de la salud mental no puede seguir fragmentada ni reducida a programas aislados o campañas temporales. Se requieren políticas públicas integrales, permanentes y articuladas en todos los niveles y tipos educativos.

Además, es importante romper un estigma profundamente equivocado: esta problemática no pertenece exclusivamente al nivel medio superior o superior. Hoy vemos señales de ansiedad, violencia, depresión y desregulación emocional desde edades cada vez más tempranas. La infancia también está siendo alcanzada por estas dinámicas.

En esta tarea, los padres de familia deben dejar de ser espectadores pasivos para convertirse en actores fundamentales del proceso preventivo. Pero también es indispensable reconocer que muchas familias requieren orientación, acompañamiento y herramientas básicas para comprender las manifestaciones emocionales y conductuales de niñas, niños y adolescentes.

No podemos seguir normalizando señales de alerta bajo frases como “es una etapa”, “así son los jóvenes” o “quieren llamar la atención”. Muchas veces, detrás del silencio, la irritabilidad, el aislamiento o la agresividad existen llamados de auxilio que no están siendo escuchados.

Si entendemos que la escuela debe ser un espacio para la construcción de una cultura de paz, entonces resulta inadmisible que aún existan instituciones sin protocolos adecuados, sin personal capacitado y sin mecanismos eficientes de atención inmediata. Porque sin salud mental tampoco puede construirse una verdadera cultura de paz.

Pero también debemos asumir algo incómodo: incluso quienes ejercen violencia suelen ser producto de entornos violentos. Desde un enfoque integral, los victimarios también son consecuencia de una realidad social deteriorada que no ha sabido contener ni atender oportunamente el sufrimiento emocional.

Atender esta situación es urgente. No hacerlo implica seguir permitiendo que la violencia se normalice dentro de los espacios que deberían ser los más seguros para nuestras niñas, niños y jóvenes.

La educación del siglo XXI no puede limitarse a enseñar matemáticas, lectura o tecnología. También debe enseñar a vivir, convivir, gestionar emociones y construir comunidad.

Frente a este panorama, el gran desafío de nuestro modelo educativo no es únicamente mejorar indicadores académicos o modernizar contenidos curriculares. El verdadero reto consiste en no perder la esencia misma de la escuela como espacio seguro, humano y comunitario. La escuela debe seguir siendo el lugar donde niñas, niños y jóvenes puedan convivir, recrearse, expresarse libremente y aprender a encontrarse con la diversidad, la diferencia y la tolerancia.

Defender esa idea colectiva de escuela es, quizá, una de las tareas más urgentes de nuestro tiempo. Porque cuando una sociedad deja de garantizar que sus escuelas sean espacios de paz, también comienza a fracturarse su futuro.