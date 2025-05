La pelea de Alberto del Río ‘El Patrón’ en Venga La Alegría contra King Vikingo se hizo viral, pero ¿por lo planeado que se vio? Hasta Sergio Sepúlveda se enojó por el show armado.

Entre el saber si en verdad Alberto del Río ‘El Patrón’ se había peleado en Venga La Alegría de forma auténtica o no, ya salió a la luz que Sergio Sepúlveda de 52 años de edad, estalló contra la productora.

Sin embargo, frente a los televidentes de Venga La Alegría lo conductores dieron otra cara llamando “magia de la televisión” a lo que ocurrió con Alberto del Río ‘El Patrón’ de 48 años de edad.

El 29 de mayo Venga La Alegría, el matutino de TV Azteca, se volvió a hacer viral por una pelea de Alberto del Río ‘El Patrón’ en pleno programa en vivo y la productora, Maru Silva, gritándole mientras lo corre del foro.

A pesar de que la acción del luchador profesional de la WWE y AAA se cuestionó como auténtica o actuada, ya salió a la luz que Sergio Sepúlveda se indignó por la bajeza porque sí fue planeado.

Según información dada en ArguendeTV, cuando Sergio Sepúlveda vio lo que estaba sucediendo al aire, estalló contra la productora de Venga La Alegría.

Y es que el informante de espectáculos recordó que el conductor fue productor asociado y jefe de información de Venga La Alegría, por lo que le pareció indignante la forma en que buscaron rating.

Por otra parte, Sergio Sepúlveda habría accionado inmediatamente enfrentando a Maru Silva para advertirle que nuevamente pediría la intervención de la producción.

Sin embargo, el ‘arguenderito’ aseguró que Sergio Sepúlveda le dejó claro que no le iba a quitar el trabajo, pero sí pedía meter mano para no caer en peleas falsas por rating.

“Sergio Sepúlveda le dijo directamente a Maru Silva ‘voy a quejarme de ti y voy a proponer que me den participación en la producción del programa, no busco quitarte el puesto, no busco quedarme con tu lugar, busco tener participación editorial, en la producción’ “.

Sergio Sepúlveda en voz del arguenderito.