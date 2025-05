Flor Rubio llora en Venga la Alegría porque asegura que sus compañeros se burlaron de ella en el juego de Sin Palabras.

Tras varios cambios en Venga la Alegría, Flor Rubio -de 53 años de edad- se ha mantenido como una de las conductoras principales del matutino.

Sin embargo, Flor Rubio explotó en pleno juego luego de que les reclamó a sus compañeros de Venga la Alegría por presuntamente burlarse de ella.

Flor Rubio, periodista. (@FlorRubioOficial)

Flor Rubio les reclama llorando a sus compañeros por burlarse de ella en juego de Sin Palabras

El nombre de Flor Rubio se convirtió en tendencia luego de que terminó llorando en el juego de Sin Palabras tras asegurar que sus compañeros de Venga la Alegría se burlaron de ella.

Todo sucedió durante la emisión del martes 20 de mayo de Venga la Alegría en el juego conocido como Sin Palabras.

El juego Sin Palabras suele generar polémica ya que los conductores hacen de todo para ganar, pero en está ocasión Flor Rubio terminó llorando.

Fue durante el turno de Viviann Baeza que Flor Rubio fue designada para adivinar y darle un punto más para su equipo El Pueblo.

Sin embargo, el equipo Favorito comenzó a hablar, por lo que Flor Rubio consideró que solo lo hacían para confundirla y que no pudiera adivinar.

Y es que Ricardo Casares y Kike Mayagoitia empezaron a hacerle señas, por lo que Flor Rubio les gritó: “¡déjame en paz!”.

Flor Rubio explotó en contra de sus compañeros Ricardo Casares y Kike Mayagoitia pues señaló que no era justo que recurrieran a estas tácticas para ganar.

Entre lágrimas Flor Rubio le reclamó a sus compañeros por burlarse de ella entre el juego Sin Palabras.

“No, no estoy dolida, pero no me parece correcto que si yo estoy adivinando, vamos ganando, empiecen a adivinar porque se están burlando de mí. ¡No estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo! Porque te quitan la concentración como si fueras una tonta y no está bien" Flor Rubio

Los compañeros de Flor Rubio trataron de calmarla, sin embargo la conductora se mostró muy afectada por esta situación.

Por su parte Pato Borghetti, quien es el juez en este juego, aseguró que se pondrán mas firme para evitar este tipo de cosas.

¿Flor Rubio molesta con sus compañeros de Venga la Alegría por burlarse de ella en el juego de Sin Palabras?

El video de Flor Rubio llorando en Venga la Alegría de inmediato se viralizó en las redes sociales por lo que la conductora habló de lo sucedido en su programa ‘Dulce y picosito’.

Flor Rubio reveló que con Ricardo Casares y Kike Mayagoitia las cosas se arreglaron de inmediato, pues ellos se acercaron para pedirle una disculpa.

“Se me quebró la voz, después del incidente al aire, lo hablamos todos, Ricardo me ofreció una disculpa, se la acepté, les expliqué mi punto, que no era algo personal, simplemente algo del juego que te saca de tu control, eso es todo y me sentí muy invadida, muy mal” Flor Rubio

En su intervención, Flor Rubio reveló que no lloró por lo que le hicieron sus compañeros, sino que se encuentra cargando muchas emociones.

“Ya habíamos ganado, pero tenía a Ricardo y a Kike atrás adivinando cuando era mi turno, en ese momento me sentí invadida porque era mi turno y de verdad te pones muy nerviosa porque si fallas, falla tu equipo (...) cuando terminó, le dije a ‘Pato’, se me quebró la voz, no es que quisiera llorar, pero traigo cargando muchas emociones” Flor Rubio

Más adelante, Flor Rubio compartió que su mamá se regresó a su casa, tras enfrentar una crisis de salud, lo que la tiene preocupada.

Y es que Flor Rubio confesó frente a las cámaras que solo quería cuidar a su mamá, pero ella prefirió irse a su casa y ella está cargando con esa emoción.

Por último Flor Rubio dejó en claro que no tiene ningún problema con sus compañeros de Venga la Alegría.