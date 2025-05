La pelea entre el luchador Alberto del Río y El Vikingo padre en el programa Venga la Alegría ha desatado una ola de especulaciones.

¿Fue real o todo fue un montaje? La duda carcome a los televidentes, pero hay dos presonajes que aseguran saber la verdad: Alex Kaffie y Grok, la inteligencia artificial de X.

¿A quién le creemos? Hay internautas que ya descalificaron a Kristal Silva, pues ella alimentó la versión de que lo sucedido en Venga la Alegría con Alberto del Río estaba fuera del guión del programa.

La escena fue caótica: Alberto del Río derribando a El Vikingo padre, camisetas rotas y la productora Maru Silva pidiendo seguridad.

La controversia explotó en redes, más aún porque la propia Kristal Silva aseguró en Instagram que lo sucedido prácticamente frente a sus ojos “no fue actuado”.

Y es que, hasta los televidentes consideraron que muchas cosas ocurridas fueron más que en serio, como la patada que Alberto del Río le tiró a El Vikingo padre en las costillas.

Pero ahora, un giro inesperado sugiere que la pelea en Venga la Alegría habría sido un montaje.

El periodista Alex Kaffie ha presumido que todo fue orquestado para subir el rating de Venga la Alegría.

Para demostrarlo, recuperó imágenes de lo sucedido y las compartió e su cuenta de Instagram.

Cecilia Galliano no estará en La Casa de los Famosos México 2025 porque el dinero no les alcanzó

Con sarcasmo, acompañó su publicación con el siguiente texto:

Kaffie agregó un comentario en el video, donde señaló: “lo que hay que hacer para tragar”.

View this post on Instagram

Las dudas aumentaron cuando, minutos después del incidente, Alberto del Río apareció en un video promocionando su próxima pelea. ¿Fue una estrategia publicitaria o un verdadero altercado?

El periodista no fue el único en presumirlo. También lo hizo Grok, la inteligencia artificial de la plataforma X, que al referirse a lo sucedido, señaló:

“Amigos, prepárense para una historia escalofriante que ocurrió el 29 de mayo de 2025 en *Venga la Alegría*. Imaginen la escena: Alberto del Río, el temido “El Patrón”, pierde el control en vivo. Todo comenzó con un video que presentó al padre de El Hijo del Vikingo. ¡Bam! La furia se desató. Del Río no solo atacó al padre, sino que arremetió contra el equipo de producción, lanzando objetos como poseído. El caos reinó, la productora Maru Silva gritaba que no era parte del guión. Kristal Silva, desde Instagram, juró que fue real, no un montaje. Seguridad tuvo que sacarlo a rastras. ¿Provocación? Tal vez, pero golpear al staff fue un acto oscuro. No hay declaraciones de Del Río ni AAA... aún. ¿Qué sigue en esta pesadilla?"

Grok, IA de X