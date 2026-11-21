Sergio Mayer es parte del reality show “Secreto millonario” de Netflix y recibe críticas por su labor como diputado federal; pidió licencia en febrero y octubre de 2026.

Netflix se encuentra promocionando su nuevo programa “Secreto millonario”, el cual se estrena el 18 de diciembre y cuenta con la participación de:

Secreto millonario, el nuevo reality de Netflix (X/@NetflixLAT)

Sergio Mayer participa en reality de Netflix y es criticado por su labor como diputado

Durante 2026, Sergio Mayer ha pedido dos licencias en la Cámara de Diputados para ser parte de relity shows: La Casa de los Famosos y Secreto millonario.

En uno de los promocionales de Netflix se ve a Sergio Mayer posando con personalidades como Adela Micha y Susana Zabaleta.

Usuarios de redes sociales comenzaron a criticar la labor de Sergio Mayer como diputado, pues en lugar de cumplir con sus responsabilidades dentro del congreso, sigue participando en realitys.

Sergio Mayer llegó a la Cámara de Diputados en 2024 y estará hasta 2027; actualmente, tiene una licencia que lo separa de su ejercicio.

La primera licencia de Sergio Mayer provocó que saliera de Morena, ya que fue criticado por abandonar sus funciones y no acudió a la cita de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena.

Sergio Mayer, diputado (Michelle Rojas)

¿Cómo funciona Secreto millonario? El reality por el cual Sergio Mayer pidió licencia

“Secreto millonario” es un reality show de estrategia y deducción, donde 12 famosos son aislados en una mansión para descubrir quién de sus compañeros esconde en secreto un premio de 2 millones de pesos.

Es decir, uno de los famosos tiene el premio en su poder y los demás deben cumplir con retos físico y mentales.

Si al final los participantes logran deducir quién de ellos tiene el premio, este es eliminado y se le asigna el dinero a otro participante.