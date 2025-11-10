La participación de Lolita Cortés en La Granja VIP sorprendió al público luego de que la actriz y cantante pidiera a sus seguidores no votar por ella.

La reconocida figura del teatro musical expresó su deseo de abandonar la competencia, solicitando ser eliminada del programa para concluir su participación en el reality de TV Azteca.

Ahora, durante la gala del domingo 9 de noviembre, Lolita Cortés fue clara al romper su compromiso con el programa y salir definitivamente de la competencia.

“Mi decisión final es romper este compromiso” Lolita Cortés

Eliminación en La Granja VIP sigue pese a salida de Lolita Cortés

Lolita Cortés era una de las granjeras nominadas de esta semana, por lo que estaba en riesgo de salir de la competencia.

Por lo que se dijo en la gala de La Granja VIP, Lolita Cortés salió de la competencia con más de 9 millones de votos.

Tras su salida, los nominados se redujeron a tres granjeros, que son:

Alfredo Adame, de 67 años de edad

Jawy, de 37 años de edad

Alberto del Río, de 48 años de edad

Sin embargo, y pese al abandono de Lolita Cortés, un participante de La Granja VIP será eliminado en la gala del domingo 9 de noviembre.

“Tengo que curarme”, dice Lolita Cortés previo a su salida de La Granja VIP

La gala de La Granja VIP dio un giro inesperado cuando Lolita Cortés pidió de nueva cuenta salir de la competencia de TV Azteca.

Cuando se le preguntaron los motivos, la “Jueza de Hierro” fue clara en decir que: “Tengo que curarme, tengo que sanarme, me necesito ir”.

Una vez declarada su salida del programa, Lolita Cortés dijo tener trastorno de ansiedad y claustrofobia, siendo estos sus principales motivos de abandono.

Lolita Cortés ya quería salir de La Granja VIP por cuestiones de salud mental

Fue por medio de las cámara de La Granja VIP que Lolita Cortés se mostró ante su público para pedirles el favor de su eliminación.

De acuerdo con la implacable jueza, ya no aguanta el encierro, alegando temas de salud mental que prefiere no llevar dentro del encierro que implica el reality show.

“No voten por mí, me quiero ir, me quiero ir. Yo les daré la explicación, ustedes saben que yo tengo un problema aquí. No puedo con el encierro, ayúdenme a salir”. Lolita Cortés