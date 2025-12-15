Este domingo 14 de diciembre se llevó a cabo la gran final de Quién es la Máscara 2025 con nuevos personajes y más artistas por desenmascarar.
En esta edición 18 participantes entraron al reality show pero solo uno pudo ser el ganador de esta temporada.
¿Quién ganó Quién es la Máscara 2025? Personajes y famosos que llegaron a la final
La gran final de Quién es la Máscara 2025 se disputó entre cuatro de los nuevos personajes, siendo una reconocida actriz la ganadora de esta temporada:
- Tropicoco era Paulina Goto, de 34 años de edad (GANADORA)
- Carro Ñero era Gabriel Soto, de 50 años de edad (2do lugar)
- Meta Liebre era Marie Claire Harp, de 32 años de edad (3er lugar)
- Maestro Bops era Daniel Sosa, de 32 años de edad (4to lugar)
Personajes de Quién es la Máscara 2025: famosos que participaron en la temporada
Por si parte, el resto de los participantes fueron eliminados a lo largo de la temporada, entre quienes había importantes figuras del espectáculo y las redes sociales:
- Shiba Moon era Adamari López, de 54 años de edad
- Sonaja,chupón y bebé eran Los Mascabrothers
- Bebeeee era Marlene Favela, de 49 años de edad
- Monsqueeze era Jesús Ochoa, de 65 años de edad
- Ruby Gloss era Cynthia Klitbo, de 58 años de edad
- Mini Chang era Maribel Guardia, de 66 años de edad
- Sonny Hamster era Odalys Ramírez, de 41 años de edad
- Tony Manguera era Julián Gil, de 55 años de edad
- Capibara era Diego Klein, de 37 años de edad
- Samurai era Eduardo España, de 54 años de edad
- Hieny Fer era Oka Giner, de 33 años de edad
- Nocturna era Arigameplays, de 27 años de edad
- Federico Garíca era Rodrigo Murray, de 56 años de edad
- María Ovina era Wendy Guevara, de 32 años de edad