Este domingo 14 de diciembre se llevó a cabo la gran final de Quién es la Máscara 2025 con nuevos personajes y más artistas por desenmascarar.

En esta edición 18 participantes entraron al reality show pero solo uno pudo ser el ganador de esta temporada.

¿Quién ganó Quién es la Máscara 2025? Personajes y famosos que llegaron a la final

La gran final de Quién es la Máscara 2025 se disputó entre cuatro de los nuevos personajes, siendo una reconocida actriz la ganadora de esta temporada:

Tropicoco era Paulina Goto, de 34 años de edad (GANADORA)

Carro Ñero era Gabriel Soto, de 50 años de edad (2do lugar)

Meta Liebre era Marie Claire Harp, de 32 años de edad (3er lugar)

Maestro Bops era Daniel Sosa, de 32 años de edad (4to lugar)

Personajes de Quién es la Máscara 2025: famosos que participaron en la temporada

Por si parte, el resto de los participantes fueron eliminados a lo largo de la temporada, entre quienes había importantes figuras del espectáculo y las redes sociales: