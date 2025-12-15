Este domingo 14 de diciembre se llevó a cabo la gran final de Quién es la Máscara 2025 con nuevos personajes y más artistas por desenmascarar.

En esta edición 18 participantes entraron al reality show pero solo uno pudo ser el ganador de esta temporada.

¿Quién ganó Quién es la Máscara 2025? Personajes y famosos que llegaron a la final

La gran final de Quién es la Máscara 2025 se disputó entre cuatro de los nuevos personajes, siendo una reconocida actriz la ganadora de esta temporada:

Personajes de Quién es la Máscara 2025: famosos que participaron en la temporada

Por si parte, el resto de los participantes fueron eliminados a lo largo de la temporada, entre quienes había importantes figuras del espectáculo y las redes sociales: