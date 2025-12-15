Paulina Goto es una actriz y cantante que ganó Quién es la Máscara 2025 con su personaje de Tropi Coco.

El domingo 14 de diciembre fue la final de Quién es la Máscara 2025 y Paulina Goto fue la ganadora de la temporada.

¿Quién es Paulina Goto? La actriz y cantante ganadora de Quién es la Máscara 2025

Paulina Gómez Torres es una actriz, cantante y compositora originaria de Monterrey, Nuevo León, conocida por su trabajo en cine y televisión.

La actriz dio vida a Tropi Coco durante tres meses en Quién es la Máscara 2025 y nadie sospechoso que ella estaba detrás del personaje.

Paulina Goto ganó Quién es la Máscara 2025 (Instagram/@quieneslamascara )

¿Qué edad tiene Paulina Goto?

Paulina Goto nació el 29 de julio de 1991; actualmente tiene 34 años de edad.

¿Quién es el esposo de Paulina Goto?

Paulina Goto está casada con Rodrigo Saval.

¿Qué signo zodiacal es Paulina Goto?

Paulina Goto es Leo y las personas bajo este signo zodiacal son carismáticas y generosos.

¿Cuántos hijos tiene Paulina Goto?

Paulina Goto no tiene hijos.

¿Qué estudió Paulina Goto?

Paulina Goto estudió actuación en el Centro de Educación Artística(CEA) de Televisa y en el Stella Adler Studio of Acting.

Paulina Goto (Instagram/@paulinagoto)

¿En qué ha trabajado Paulina Goto?

Paulina Goto debutó en la televisión en el programa Roomies y en 2009 trabajó con Pedro Damián en la novela Niña de mi corazón.

Ha trabajado en telenovelas como:

Mis XV

Mi corazón es tuyo

Un camino hacia el destino

El vuelo de la victoria

Vencer el miedo

Madre solo hay dos

Vencer el desamor

Paulina Goto también es cantante y firmó con Sony Music en 2010; lanzó su primer sencillo llamado ‘Mío’.

La actriz ha trabajado en proyectos cinematográficos como:

Veinteañera, divorciada y fantástica

Bendita suegra

Entra en mi vida

Tu madre o la mía

Paulina Goto ganó Quién es la Máscara 2025 con su personaje de Tropi Coco

El domingo 14 de diciembre de 2025 fue la final de Quién es la Máscara 2025 y ante la sorpresa de todos, Paulina Goto se llevó el primer lugar.

La actriz prestó su voz a Tropi Coco y durante tres meses permaneció en la competencia.

Los investigadores no pudieron dar con su identidad a pesar de las pistas y al final Paulina Goto sorprendió a todos.

Tropi Coco se destacó por su carisma, voz, baile y energía arriba del escenario.