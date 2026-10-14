VisionQuest de Disney+, se presenta como una secuela directa de WandaVision, la primera serie de Marvel lanzada en el ya lejano 2021.

Protagonizada por Paul Bettany, VisionQuest intenta explorar la identidad, la pérdida y la conciencia artificial; si bien destaca en varios aspectos, su narrativa pausada y dependencia del MCU podría alejar a la gran audiencia.

Aquí tienes nuestra reseña de 5 puntos:

VisionQuest nos da una buena premisa para el protagonista VisionQuest aborda de forma interesante la IA Hay mucha química en las actuaciones de VisionQuest VisionQuest es muy lenta en su exposición El problema de VisionQuest es que depende mucho del MCU

VisionQuest nos da una buena premisa para el protagonista

VisionQuest nos da una buena premisa para el protagonista, algo que parecía complejo dado todo lo que vimos anteriormente.

La narrativa arranca mostrando a Vision intentando pasar desapercibido como un hombre común que trabaja en un bar de Escocia.

VisionQuest (Marvel)

Tras haber recuperado sus recuerdos pero no la capacidad de sentirlos, busca comprender la irracionalidad de las emociones humanas, con ayuda de algunos “amigos”.

Su frágil cotidianidad se desmorona cuando el cazador de recompensas Paladin irrumpe en su vida y secuestra a Tommy, su hijo velocista creado originalmente por Wanda Maximoff.

Así, la serie nos da una historia que más que basarse en grandes hazañas, es una introspección acerca del significado de la familia, y lo que hace al humano “ser humano”.

VisionQuest aborda de forma interesante la IA

En un mundo dominado por la inteligencia artificial, VisionQuest aborda de forma interesante la IA, además de emparentar ciertos aspectos a ideas de la psicología moderna.

Uno de los conceptos más creativos de la serie es el Mindspace, una dimensión virtual y plano psicológico donde conviven las inteligencias artificiales que Vision ha instalado en su sistema.

En esta suerte de torre de control conversa con J.A.R.V.I.S., F.R.I.D.A.Y., E.D.I.T.H., y el mismo Ultron, representando cada uno distintos aspectos de la experiencia humana.

Lo cual de cierta forma muestra cómo es que la IA, que no tiene idea de lo que significa la humanidad, se va entrenando poco a poco para comprenderla mejor.

Aunque sin dejar de lado que por más que se acerque a lo orgánico, su experiencia nunca alcanzará del todo a lo que es lo humano en su completud.

VisionQuest (Marvel)

Hay mucha química en las actuaciones de VisionQuest

Hablando de los protagonistas de la historia, hay mucha química en las actuaciones de VisionQuest, tanto con los personajes virtuales, como con los seres humanos.

La química entre Paul Bettany y Ruaridh Mollica construye una dinámica de padre e hijo sincera y conmovedora dentro de circunstancias disparatadas.

Asimismo, la oscuridad y cinismo de James Spader como Ultron, le da un toque único de carisma a toda la historia en su conjunto.

Mientras que el resto de IAs hacen que cada interacción con Vision se sienta única, ya que cuentan con una personalidad muy definida, pero están unidas por el interés de ayudar al robot.

VisionQuest (Marvel)

VisionQuest es muy lenta en su exposición

A pesar de sus aciertos puntuales, VisionQuest es muy lenta en su exposición, la estructura dramática colapsa debido a la constante alternancia entre el Mindspace y el mundo real.

La narrativa dedica una cantidad excesiva de sus ocho horas a personajes sentados explicando historias de origen, traumas pasados y retroalimentaciones conceptuales.

Al superponer tantas capas de simulaciones, programas digitales y paradojas, se genera una confusión constante respecto a qué está realmente en riesgo.

Esto entorpece la progresión dramática y distancia al público de la carga de los acontecimientos, sin olvidar que el tono cambia radicalmente entre un mundo y otro.

Uno es muy expositivo, mientras que el otro copa toda la pantalla con acción, que se va a lo más gráfico que puede ofrecer el MCU.

VisionQuest (Marvel)

El problema de VisionQuest es que depende mucho del MCU

Aquí se ve que el problema de VisionQuest es que depende mucho del MCU, siendo este el gran inconveniente de casi todas los proyectos actuales de esta franquicia.

A diferencia de WandaVision, VisionQuest requiere casi un manual de instrucciones para seguir el hilo argumental, por la cantidad de personajes e hilos narrativos ya establecidos.

La serie se transforma en un rompecabezas diseñado casi exclusivamente para los completistas del MCU que recuerdan cada detalle de la saga.

Para el espectador casual o no iniciado, los giros argumentales resultan desconcertantes, transformando la experiencia de visualización en una contemplación distante de todo lo que sucede.

VisionQuest (Marvel)

¿Vale la pena ver VisionQuest?

VisionQuest destaca por las interpretaciones de Bettany y Spader y por sus audaces experimentos visuales, además de tener una premisa que agradará a los fans de Marvel.

Pues VisionQuest cierra de manera perfecta el arco narrativo alrededor del romance entre la Bruja Escarlata y Vision, algo que muchos pedían desde hace 5 años.

No obstante, la serie queda aprisionada en su propia sobrecarga explicativa y nostalgia autorreferencial, que limita el disfrute a unos cuantos.

Aunque ofrece momentos entretenidos para los seguidores de Marvel, termina emulando a su propio protagonista, al no poder conectar más allá de aquellos que ya conocen la historia del MCU.