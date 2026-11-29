El rock progresivo de la banda The Mars Volta llega en concierto único al Pepsi Center WTC de la CDMX el 29 de noviembre.

Así que prepárate para disfrutar la la música de The Mars Volta en el Pepsi Center WTC, a continuación todos los detalles setlist y telonero para el concierto:

Apertura de puertas: 6:00 de la tarde

Telonero: Kianí Medina

Hora del concierto: 8:00 de la noche

Setlist de canciones: Aproximadamente 15 temas en vivo

Duración: Se estima 2 horas de música

Hora en la que termina el concierto: Alrededor de las 10:30 de la noche

The Mars Volta tendrá un concierto en el Pepsi Center (X/@ocesa)

Posible setlist para The Mars Volta en Pepsi Center WTC del 29 de noviembre

The Mars Volta en Pepsi Center WTC estará trayendo lo mejor de su música, tras el estreno de su álbum en vivo Lucro Sucio; Unfinished Business.

Por lo que se espera que los posibles temas en el setlist de canciones para el concierto de The Mars Volta en Pepsi Center WTC es este domingo 29 de noviembres sean: