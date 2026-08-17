Todo indica que Marvel Studios hará cambios en su estrategia con las series live-action en Disney+, pues ya no estrenará tantas como en años anteriores.

Fuera de los productos ya anunciados para Disney+, no se tienen nuevos proyectos en puerta de Marvel Studios para el servicio de streaming.

Marvel Studios (Marvel Studios)

Habrá menos series live-action de Marvel Studios en Disney+

De acuerdo con un reporte de Collider, Marvel Studios no hará tantas series live-action para Disney+ en las siguientes Fases del MCU.

Recordemos que desde 2020, Marvel Studios produjo una gran cantidad de series live-action que se estrenaron en streaming, las cuales eran parte de las distintas Fases del MCU.

Sin embargo, la gran mayoría de estas series tuvieron un desempeño pobre entre la audiencia , a pesar de que en general tuvieron gran aceptación de la crítica.

Además de que el público, más que estar emocionado de las producciones, poco a poco las comenzó a ver como un lastre, pues algunas se volvían obligatorias para entender todo el MCU.

No cumpliendo con la expectativa que se tenía de las mismas, de ahí que ahora se busque prescindir un poco de ellas, para así volver a potenciar el universo de películas.

Tatiana Maslany en She-Hulk (Disney+ via AP / AP)

Series live-action de Marvel Studios ya anunciadas en Disney+ no se verán afectadas

La nueva estrategia de Marvel Studios con sus series live-action en Disney+ iniciará a partir de la siguiente Fase del MCU, por lo que no afectará a los shows ya anunciados.

Estamos hablando de VisionQuest y la tercera temporada de Daredevil: Born Again, series que ya estaban confirmadas desde hace meses e incluso años.

Tampoco se verán afectados los proyectos pequeños de las líneas “Marvel Presents” y “Marvel Spotlight”, las cuales no están ligadas al MCU y por lo general son autoconclusivas con pocos episodios.

Muchos fans notaron esta estrategia desde la pasada San Diego Comic Con 2026, cuando en el panel de Marvel no se hizo referencia a ninguna serie para Disney+.