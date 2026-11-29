Hoy domingo 29 de noviembre el Pepsi Center WTC de la CDMX recibe en concierto a la banda de rock progresivo, The Mars Volta.
Así que armar todo tu plan para ver a The Mars Volta en Pepsi Center WTC ya te traemos los detalles del horario en que termina el concierto:
- Apertura de puertas: 6:00 de la tarde
- Telonero: Kianí Medina
- Hora del concierto: 8:00 de la noche
- Setlist de canciones: Aproximadamente 15 temas en vivo
- Duración: Se estima 2 horas de música
- Hora en la que termina el concierto: Alrededor de las 10:30 de la noche
The Mars Volta regresa a México con un concierto único al Pepsi Center WTC
No te pierdas de este concierto único de The Mars Volta en su regreso a México para verlos en el Pepsi Center WTC este 29 de noviembre.
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Para tu llegada, recuerda que el Pepsi Center WTC es el recinto ubicado en la calle de Dakota sin número de la colonia Nápoles de la alcaldía Benito Juárez en la Ciudad de México, CDMX.
La manera más sencilla de trasladarte al Pepsi Center WTC es por el servicio de transporte Metrobús, con bajada en la estación Polyforum de la Línea 1.