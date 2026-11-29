Este sábado 28 de noviembre, durante el primer día del Coca-Cola Flow Fest 2026, Aleks Syntek sorprendió como invitado de Uzielito Mix.

Aleks Syntek apareció en el escenario del Coca-Cola junto con Dani Flow para interpretar “De Groovy (Luces de noche)”, tema que estrenó recientemente y que marca su exploración en el género urbano.

Aleks Syntek aparece con Uzielito Mix en el Coca-Cola Flow Fest 2026

Durante la presentación de Uzielito Mix en el Coca-Cola Flow Fest 2026, Dani Flow invitó a Aleks Syntek para cantar.

Tras interpretar De Groovy (Luces de noche), el público se animó más cuando comenzó a sonar “Duele el amor”.

Pese al intenso frío de la Ciudad de México, cientos de personas se dieron cita en el Autódromo Hermanos Rodríguez y corearon el icónico tema de Aleks Syntek.

El tema marcó el cierre de la presentación de Uzielito Mix, una de las más esperadas del primer día del Coca-Cola Flow Fest 2026, la cual contó con otros invitados como

Michael G

Chino el Gorila

Cachirula

Yeri Mua

La aparición de Aleks Syntek con Dani Flow provocó diversas reacciones en redes, en especial, por las críticas que anteriormente había hecho el cantante de “Por volverte a ver” hacia el reguetón.

Sin embargo, los cantantes dejaron atrás sus diferencias y se llevaron el primer día del Coca-Cola Flow Fest 2026.