Este sábado 28 de noviembre, durante el primer día del Coca-Cola Flow Fest 2026, Aleks Syntek sorprendió como invitado de Uzielito Mix.
Aleks Syntek apareció en el escenario del Coca-Cola junto con Dani Flow para interpretar “De Groovy (Luces de noche)”, tema que estrenó recientemente y que marca su exploración en el género urbano.
Aleks Syntek aparece con Uzielito Mix en el Coca-Cola Flow Fest 2026
Durante la presentación de Uzielito Mix en el Coca-Cola Flow Fest 2026, Dani Flow invitó a Aleks Syntek para cantar.
Tras interpretar De Groovy (Luces de noche), el público se animó más cuando comenzó a sonar “Duele el amor”.
Pese al intenso frío de la Ciudad de México, cientos de personas se dieron cita en el Autódromo Hermanos Rodríguez y corearon el icónico tema de Aleks Syntek.
El tema marcó el cierre de la presentación de Uzielito Mix, una de las más esperadas del primer día del Coca-Cola Flow Fest 2026, la cual contó con otros invitados como
- Michael G
- Chino el Gorila
- Cachirula
- Yeri Mua
La aparición de Aleks Syntek con Dani Flow provocó diversas reacciones en redes, en especial, por las críticas que anteriormente había hecho el cantante de “Por volverte a ver” hacia el reguetón.
Sin embargo, los cantantes dejaron atrás sus diferencias y se llevaron el primer día del Coca-Cola Flow Fest 2026.