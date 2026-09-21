Se reveló que Marvel Studios cambiaría su estrategia de series live action para la plataforma Disney+. La reestructuración llega en un momento donde la compañía ha ido reduciendo el estreno de nuevas producciones.

Después del lanzamiento de VisionQuest, cuyo estreno se espera en octubre y la tercera temporada de Daredevil: Born Again, que saldrá en 2027, las series de Marvel tomarán nuevo rumbo.

El cambio de estrategia de Marvel para sus series live action en Disney+

The Hollywood Reporter informa que la serie de Marvel, Daredevil: Born Again, finalizará con su temporada tres.

La decisión coincide con la salida del showrunner Dario Scardapane, y con la estrategia que tiene Marvel de reducir el estreno de nuevas producciones.

El objetivo de Marvel sería apostar más por la calidad de sus series de televisión, las cuales han sido recibidas de forma irregular entre el público.

Daredevil: Born Again (Disney)

Aunque hay intenciones de cambiar la estrategia, se reporta que Marvel tiene en desarrollo “entre tres y cinco series”, sin embargo, la forma en que serán lanzadas en Disney+ es todavía una incógnita.

Una de las producciones que Marvel prepara habría recibido luz verde. Se trataría de un thriller de espías, que se llamaría Zodiac.

Pese a que no se conoce la trama de la producción. El título tendría que ver con los comics de Marvel y se referiría a la organización criminal encabezada por el villano Scorpio quien se enfrenta con S.H.I.E.L.D.