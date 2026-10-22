Te contamos quién fue Tom Skerritt, actor estadounidense que brilló en películas y series de televisión.

Su carrera le llevó a ganar el Premio Emmy en 1993 en la categoría de Mejor actor principal en una serie dramática por el show Picket Fences de Fox.

¿Quién fue Tom Skerritt?

Thomas Roy Skerritt, conocido popularmente como Tom Skerritt, fue un actor estadounidense.

Las películas más recordadas en las que trabajó Tom Skerritt fueron Alien y Top Gun.

Tom Skerritt (Agencia México)

¿Cuántos años tenía Tom Skerritt?

Tom Skerritt tenía 93 años al momento de su muerte, ocurrida el miércoles 21 de octubre 2026.

El actor nació el 25 de agosto de 1933 en Detroit, Michigan, Estados Unidos.

Tom Skerritt (Agencia México)

¿Quién era la esposa Tom Skerritt?

Tom Skerritt estaba casado con Julie Tokashiki. La pareja contrajo nupcias en 1998.

Anteriormente, el actor se casó con:

Charlotte Shanks (1957–1972)

Sue Oran (1977–1992)

Tom Skerritt (Agencia México)

¿Qué signo zodiacal era Tom Skerritt?

Por su fecha de nacimiento, Tom Skerritt pertenecía al signo zodiacal Virgo.

¿Cuántos hijos tenía Tom Skerritt?

Tom Skerritt tuvo cuatro hijos:

Andy Skerritt

Erin Skerritt

Matt Skerritt

Colin Skerrit

Tom Skerritt (Jordan Strauss)

¿Qué estudió Tom Skerritt?

Se sabe que Tom Skerritt estudió en la Universidad Estatal de Wayne y cine en la Universidad de California.

Tom Skerritt (Agencia México)

¿En qué ha trabajado Tom Skerritt?

Antes de dedicarse a la actuación, Tom Skerritt pasó cuatro años en la Fuerza Aérea. Para los años 60 llegaó su debut en el cine y televisión con War Hunt y Combat.

Los personajes más recordados en la carrera de Tom Skerritt llegarían hasta finales de los 70 y en los 90. El capitán Dallas en Alien: el octavo pasajero, y el instructor de vuelo Viper en Top Gun.

También dio vida al duro sheriff Jimmy Brock de la serie de Picket Fences que emitió Fox entre 1992 y 1996.

Otras series y películas recordadas de Tom Skerritt son:

War Hunt (1962)

M.A.S.H. (1970)

The Turning Point (1977)

Poltergeist (1988)

Magnolias de acwero (1989)

El río de la vida (1992)

Contacto (1997)

Lágrimas del sol (2003)

Brothers & Sisters (2006)

Ted (2012)

Lucky (2017)

Field of Lost Shoes (2014)

La última aventura (2021)

Empezar de nuevo (2025)