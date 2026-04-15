El episodio número 12 de la temporada 37 de Los Simpson, titulado “¡The Fall Guy-Yi-Yi!”, se presenta como una curiosa mezcla de sátira televisiva, homenaje a los dobles de acción y guiño cultural hacia la audiencia latinoamericana.

Si bien Los Simpson “¡The Fall Guy-Yi-Yi!" ya se había estrenado en Estados Unidos, nosotros ya lo pudimos ver con su doblaje al español latino para el estreno de la temporada 37 en México y América Latina.

Aquí tienes nuestra reseña de 5 puntos:

Los Simpson “¡The Fall Guy-Yi-Yi!" tiene una gran dirección La historia de Los Simpson “¡The Fall Guy-Yi-Yi!" está bien Los Simpson “¡The Fall Guy-Yi-Yi!" recupera un poco de la vieja gloria de la serie Los Simpson “¡The Fall Guy-Yi-Yi!" tiene un gran respeto por México El doblaje de Los Simpson “¡The Fall Guy-Yi-Yi!" es excelente aunque con detalles

Los Simpson “¡The Fall Guy-Yi-Yi!" tiene una gran dirección

Los Simpson “¡The Fall Guy-Yi-Yi!" tiene una gran dirección, todo su concepto está muy bien elaborado.

Los Simpson (Disney)

El guion estuvo a cargo de César Mazariegos y la dirección de Timothy Bailey, dos nombres que han aportado frescura en temporadas recientes.

Además, el episodio cuenta con la participación de Humberto Vélez como Bumblebee Man, Alejandro González Iñárritu, Johnny Knoxville, Patricia Acevedo, Claudia Motta y Los Tigres del Norte.

Esta combinación de voces y cameos refleja la intención de conectar con públicos diversos; desde el espectador estadounidense que reconoce a Knoxville, hasta la audiencia mexicana que identifica sus símbolos culturales.

La historia de Los Simpson “¡The Fall Guy-Yi-Yi!" está bien

Pasando al relato en sí, la historia de Los Simpson “¡The Fall Guy-Yi-Yi!" está bien; no nos regresa a las narrativas de antaño, pero es bastante divertida.

La trama se centra en Homero, quien se convierte en el doble secreto del Bumblebee Man. Él recibe los golpes, caídas y castigos físicos que revitalizan la carrera del personaje del Canal 8.

Sin embargo, lo que comienza como un acuerdo funcional pronto se transforma en una dinámica de abuso y dependencia.

Homero soporta los golpes con resignación cómica, pero poco a poco empieza a resentir la explotación. Bumblebee Man, por su parte, enfrenta el dilema de mantener su fama a costa de otro, lo que lo coloca en una posición moralmente cuestionable.

Los Simpson (Disney)

Los Simpson “¡The Fall Guy-Yi-Yi!" recupera un poco de la vieja gloria de la serie

Con lo anterior también debemos decir que Los Simpson “¡The Fall Guy-Yi-Yi!" recupera un poco de la vieja gloria de la serie, siendo bastante disfrutable.

El episodio se apoya en el humor físico, con Homero Simpson recibiendo caídas, explosiones y accidentes cada vez más exagerados. Este recurso conecta con la tradición de Los Simpson de usar la violencia caricaturesca como fuente de risa.

Pero aquí se lleva al extremo para subrayar la idea de los “fall guys”, los dobles que literalmente reciben los golpes en la industria del entretenimiento. La presencia de Johnny Knoxville, pues su carrera se construyó sobre la exposición voluntaria al dolor.

A la par, el capítulo introduce un tono meta-humorístico con la aparición de Alejandro González Iñárritu, quien aporta un contraste intelectual frente al caos físico.

Los Simpson “¡The Fall Guy-Yi-Yi!”

Los Simpson “¡The Fall Guy-Yi-Yi!" tiene un gran respeto por México

Algo a señalar es que Los Simpson “¡The Fall Guy-Yi-Yi!" tiene un gran respeto por México, siendo un muy buen homenaje a nuestra cultura.

Todos los elementos relacionados a México están bien puestos, y no se hacen desde el cliché o la burla hiriente, sino como parte de una narrativa bien armada, donde el foco está en Homero y Bumblebee Man.

Junto a esto la inclusión de Los Tigres del Norte, grupo emblemático de la música regional mexicana. No solo añade autenticidad cultural, sino que también refuerza la conexión del episodio con la audiencia latinoamericana.

Además sorprende que el capítulo no tenga introducción, lo que da a entender que se busca que el espectador esté atento a la narración desde el primer momento.

Los Simpson (Disney)

El doblaje de Los Simpson “¡The Fall Guy-Yi-Yi!" es excelente aunque con detalles

Finalmente, hay que decir que el doblaje de Los Simpson “¡The Fall Guy-Yi-Yi!" es excelente aunque con detalles, pues hay algunas cosas que saltaran a los fans, sobre todo si llevan tiempo sin ver la serie.

Aunque tenemos a varias de las voces originales del doblaje, lo cierto es que algunas ya no se sienten que encajen; si bien Humberto Vélez y Claudia Mota mantienen el estándar con Homero y Bart, a Paty Acevedo se nota que Lisa ya le cuesta un poco.

Otra cosa es el hecho de cambiar nombres de personajes que ya estaban regionalizados, posiblemente por orden de Disney; pues durante todo el capítulo oímos el nombre de Bumblebee Man, cuando acá lo conocíamos como El Abejorro Cotorro, o El Hombre Abeja.

Si bien son detalles que no afectan el resultado general del producto, sí saca un poco de la inmersión, principalmente a fans veteranos.

Los Simpson “¡The Fall Guy-Yi-Yi!” (Disney)

¿Vale la pena Los Simpson “¡The Fall Guy-Yi-Yi!“?

Los Simpson “¡The Fall Guy-Yi-Yi!” es un episodio que combina homenaje y sátira, con Homero en el rol de mártir cómico y Bumblebee Man como símbolo de la televisión que depende de la exageración física.

La fuerza de Los Simpson “¡The Fall Guy-Yi-Yi!”, radica en los cameos y en la conexión cultural con la audiencia latinoamericana , mientras que su debilidad está en la repetición de recursos humorísticos.

No alcanza la densidad narrativa de los clásicos de temporadas anteriores, pero sí ofrece un entretenimiento fresco y un comentario implícito sobre la industria del espectáculo.

En definitiva, se trata de un capítulo que logra dejar huella por su mezcla de humor físico, guiños culturales y reflexión ligera sobre el costo de la fama.