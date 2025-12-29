En el último episodio de Los Simpson, Humberto Vélez quien es el actor de doblaje oficial de Homero Simpson en español Latino, hizo un cameo y ahora forma parte oficial del Universo de la familia amarilla.

Humberto Vélez es parte oficial de Los Simpson tras su cameo

El pasado 26 de diciembre se dio a conocer el nuevo episodio de Los Simpson titulado ‘Pedro y Homero’ en donde se desarrolla una aventura en México y al principio se había dicho que la voz del Abejorro sería Humberto Vélez, pero no se limitó solo a prestar su voz a otro personaje, sino que ¡hizo un cameo!

¡Humberto Vélez aparece como ÉL MISMO en el nuevo episodio de Los Simpson!



El actor de doblaje de Homero ya existe dentro de la serie pic.twitter.com/hfZvb5KMo4 — Cartoons On The Moon (@CartoonsOTMoon) December 29, 2025

Pues en una escena, se puede ver al actor de doblaje mexicano, Humberto Vélez pero “simpsonizado”, es decir que oficialmente ya forma parte del universo de Los Simpson; en este cameo, se puede ver a Homero y al Abejorro cayendo por una pirámide y al actor de doblaje decir:

El dolor de este hombre me quita mis propias penas” Humberto Vélez

En este episodio en donde Humberto Vélez hace un cameo y forma parte de Los Simpson en donde también presta su voz al Abejorro, también aparece el director Alejandro González Iñárritu y en donde Los Tigres del Norte hicieron un corrido especial para Homero.