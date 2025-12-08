Fue por medio de la cuanta oficial de X de Los Simpson que la producción anunció un cambio en la fecha de estreno para la nueva película en cines.

Originalmente, el lanzamiento del proyecto estaba previsto para el 23 de julio de 2027, pero ahora el estreno se ha movido para el 3 de septiembre del mismo año.

An all-new movie from The Simpsons, now coming to theaters Labor D'OH Weekend, 2027! pic.twitter.com/dfSb0D90rl — The Simpsons (@TheSimpsons) December 5, 2025

¿Por qué se retrasó la nueva película de Los Simpson? Fans reaccionan a la noticia

Tras el anuncio, los fans no dejaron de preguntarse el motivo de este retraso para una secuela en cines de Los Simpson.

Por desgracia, la producción tampoco dio muchos detalles al respecto de esta decisión, aunque algunos sospechan que podría deberse a otros grandes estrenos de la temporada.

La primera vez que Los Simpson llegaron a la pantalla grande fue en el 2007 con The Simpsons Movie.

Sin embargo, para esta segunda entrega en cines, todavía se desconocen muchos de los detalles en torno a la trama.

Siendo que con el anuncio del cambio de fecha hay todavía más incertidumbre al respecto.

Pero lo que sin duda son buenas noticias para los fans, es que el creador de Los Simpson, Matt Groening, está participando en la creación de esta segunda película.