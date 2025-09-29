A través de redes sociales, Disney confirmó una nueva película de Los Simpson, con un estreno programado para el 2027.

Y es que a 20 años de la emisión de la primera película de Los Simpson en 2007, ahora Disney anunció una secuela para el 2027.

¿Cuándo se estrena la secuela de la película de Los Simpson?

Disney soltó la bomba en redes sociales: una secuela de la película de Los Simpson, la cual llegará 20 años después de haberse emitido la primera parte.

De acuerdo con el anuncio de Disney y 20th Century Studios publicado en sus redes sociales oficiales, la secuela de la película de Los Simpson llegará el 23 de julio del 2027.

De momento no se ha revelado cuál será la trama que seguirá a esta nueva película de Los Simpson; solamente se dio a conocer que será una secuela directa de la primera entrega.

Cabe recordar que en la primera película de Los Simpson, Springfield sufre de una contaminación en su lago, en su mayoría provocada por Homero.

Lo cual obliga al gobierno de Estados Unidos a encerrar a la ciudad dentro de una cúpula, mientras que Los Simpson escapan para después intentar salvar a la ciudad.

No se sabe si es que esta secuela de Los Simpson confirmada por Disney para el 2027 retomará esa trama para su inicio o por el contrario, se irá por otro lado.

De momento solo queda esperar más noticias por parte de Disney o un tráiler que revele un poco más para saber qué esperar en la película de Los Simpson en 2027.