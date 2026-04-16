Poco a poco, Cesar Mazariegos se ha hecho con un nombre dentro del mundo de la televisión y el cine en Estados Unidos, siendo parte de Los Simpson desde la temporada 30.

Para muchos seguidores de Los Simpson, Cesar Mazariegos es parte del pequeño resurgimiento en calidad que ha tenido el show en los últimos años.

¿Quién es Cesar Mazariegos?

Cesar Mazariegos es guionista y productor de cine y televisión. Actualmente se desempeña como coproductor ejecutivo y escritor para Los Simpson.

Cesar Mazariegos (Especial)

¿Qué edad tiene Cesar Mazariegos?

No hay detalles de la edad de Cesar Mazariegos.

¿Quién es la esposa de Cesar Mazariegos?

No hay información disponible acerca de la esposa, o alguna pareja relacionada a Cesar Mazariegos.

¿Qué signo zodiacal es Cesar Mazariegos?

Al no tener la fecha de nacimiento de Cesar Mazariegos, no se cuenta con el signo zodiacal del guionista y productor.

Cesar Mazariegos (Especial)

¿Cuántos hijos tiene Cesar Mazariegos?

No hay información personal disponible de Cesar Mazariegos, denotando que le gusta mantener un perfil bajo.

¿Qué estudió Cesar Mazariegos?

Cesar Mazariegos estudió en la NYU Film School; además de haber sido parte del Taller de Escritores de Warner Bros.

¿En qué ha trabajado Cesar Mazariegos?

Cesar Mazariegos ha tenido una carrera prolífica, principalmente en series de televisión, antes de llegar a Los Simpson.

Fue guionista de los siguientes shows:

Deception

High & Mighty

C.O.C Outbreak

Desde 2019 forma parte de Los Simpson, siendo uno de los guionistas y productores principales de la serie; además de hacer voces adicionales en dos episodios.

En total ha estado involucrado en la realización de 152 episodios hasta la temporada 37 , la más reciente del show.

Señalando que ya está trabajando en los guiones de la temporada 38, lo que da a entender que se mantendrá el la serie animada de Disney+ por varios años.