Luego de unos meses de espera, la temporada 37 de Los Simpson se estrenará muy pronto en México a través de Disney+, trayendo consigo el esperado capítulo de México.

¡The Fall Guy-Yi-Yi! es el nombre del capítulo de México de la temporada 37 de Los Simpson y, para ir preparando todo, SDPnoticias pudo hablar con César Mazariegos, el guionista del episodio.

Los Simpson (Disney)

¡The Fall Guy-Yi-Yi! de Los Simpson se hizo como homenaje a México y Bumblebee Man

De acuerdo con César Mazariegos, el episodio ¡The Fall Guy-Yi-Yi! de Los Simpson fue pensado en una lluvia de ideas, viendo qué personaje nunca había sido protagonista.

Así fue como vieron a Bumblebee Man (El Abejorro Cotorro), por lo que decidieron darle un trasfondo más fuerte en Los Simpson, al mismo tiempo que se fue armando como un homenaje a México.

Poco a poco se fueron empapando de referencias del país, mismas que se introdujeron en ¡The Fall Guy-Yi-Yi!, todo respetando la esencia de la serie, así como al país en sí mismo.

Si bien no fue algo que planearan al inicio, fue saliendo de manera espontánea; incluso la canción de Los Tigres del Norte, la cual fue escrita por el propio guionista, pues querían algo extra en los créditos.

Reconociendo que si bien no se planeó como un “Los Simpson van a México”, al final sí estuvo cargado de esa sensación; señalando también que no sabe por qué la familia no había visitado el país , señalando que posiblemente fue por cosas de producción.

“Todo surge dentro de la lluvia de ideas de cada temporada, viendo qué podemos explorar en esta ocasión. Así se nos ocurrió un capítulo de Bumblebee Man, pues nunca había sido protagonista. No se pensó como un especial de México en sí; pero poco a poco se fue transformando debido a todo lo que queríamos incluir alrededor de la historia. Incluso escribí la canción de Los Tigres del Norte al final, la primera canción que escribo, y recortamos varias referencias, como una al Chavo del 8.” Cesar Mazariegos, guionista de Los Simpson

Los Simpson (Disney)

César Mazariegos eligió a Humberto Velez para “¡The Fall Guy-Yi-Yi!” de Los Simpson

Si bien Bumblebee Man tiene una voz en inglés oficial, para ¡The Fall Guy-Yi-Yi! se quiso que tuviera a un invitado especial en el papel, decantándose por Humberto Vélez, voz de Homero en el doblaje de Los Simpson.

Al principio, César Mazariegos revisó a varias personalidades hispanas en Estados Unidos, como George Lopez e incluso Eugenio Derbez; sin embargo, para ¡The Fall Guy-Yi-Yi! de Los Simpson, decidieron que querían un actor de voz.

Así que revisaron el trabajo de Humberto Vélez en las primeras temporadas del show, señalando que tenía el tono exacto que querían para el personaje para el capítulo en inglés.

Afortunadamente, el actor estuvo dispuesto a hacer el papel, señalando que estaba muy emocionado de participar en este proyecto.

Además de darse cuenta que estaría en el show como un personaje oficial, pues vio el diseño que tenían para su cameo; aunque César Mazariegos menciona que era una sorpresa que se filtró.