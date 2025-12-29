¿Quién es Humberto Vélez? El actor de doblaje que ha sido la voz en español latino de Homero Simpson por años, ya forma parte de la familia amarilla de manera oficial, por lo que te damos detalles de quién es él como:

¿Quién es Humberto Vélez?

Francisco Humberto Vélez Montiel es un actor y locutor mexicano nacido en Orizaba, Veracruz, quien es reconocido por su trabajo en el doblaje, la radio, el teatro y la televisión; especialmente es conocido en toda Hispanoamérica por haber sido la voz de Homero Simpson en la versión latina de Los Simpson, papel que interpretó desde 1990 hasta 2004 y el cual retomó desde 2021.

A lo largo de su carrera ha prestado su voz a decenas de personajes en series animadas, películas y videojuegos, consolidándose como una de las figuras más emblemáticas del doblaje en español.

Humberto Vélez (Humberto Vélez)

¿Qué edad tiene Humberto Vélez?

Humberto Vélez nació un 30 de marzo de 1955, por lo que actualmente, en este 2025 tiene 70 años de edad.

¿Quién es la esposa de Humberto Vélez?

Humberto Vélez estuvo casado con la actriz y locutora Cony Madera. Aunque ya no están juntos, su matrimonio fue conocido dentro del medio del doblaje.

Humberto Vélez, actor de doblaje, la voz oficial de Homero Simpson en español latino (Iván Stephens/CUARTOSCURO.COM / Iván Stephens)

¿Qué signo zodiacal es Humberto Vélez?

Humberto Vélez nació el 30 de marzo, por lo que su signo zodiacal es Aries.

Los Aries son conocidos por ser:

Valientes y energéticos: tienen una gran vitalidad y no temen enfrentar desafíos.

Impulsivos y apasionados: a menudo actúan rápidamente y con gran entusiasmo.

Líderes naturales: kes gusta tomar la iniciativa y ser pioneros.

Optimistas: suelen tener una actitud positiva ante la vida.

Competitivos: disfrutan de la competencia y se esfuerzan por ganar.

A veces impacientes: La espera puede ser difícil para ellos.

¿Cuántos hijos tiene Humberto Vélez?

Se sabe que Humberto Vélez tiene dos hijos:

Alicia Vélez , quien también se desempeña como actriz de doblaje.

, quien también se desempeña como actriz de doblaje. Humberto Vélez Jr., quien ha seguido los pasos familiares en el medio artístico.

Humberto Vélez, actor de doblaje, la voz oficial de Homero Simpson en español latino ( ROGELIO MORALES CUARTOSCURO.COM / Rogelio Morales Ponce)

¿Qué estudió Humberto Vélez?

De acuerdo a la información, el actor de doblaje Humberto Vélez famoso por ser la voz de Homero Simpson en español, cursó sus estudios de educación básica en el Colegio Benavente en Tehuacán en Puebla, posteriormente estudió:

Arte dramático , construcción escenográfica y dirección teatral en Dayton, Ohio, EE. UU.

, y en Dayton, Ohio, EE. UU. Arte dramático en el Instituto Andrés Soler de la Asociación Nacional de Actores (ANDA) en México.

Humberto Vélez, actor de doblaje, la voz oficial de Homero Simpson en español latino (Diego Gallegos/CUARTOSCURO.COM / Diego Gallegos)

¿En qué ha trabajado Humberto Vélez?

Humberto Vélez ha tenido una larga y diversa carrera con más de 40 años de trayectoria, en donde ha trabajado como:

Actor de doblaje su labor más conocida

Locutor y narrador para radio y otros medios.

Actor de teatro y televisión.

Director de doblaje, participando en proyectos como Poltergeist.

Profesor y conferencista impartiendo talleres y seminarios de doblaje, locución y voz en universidades y eventos tanto en México como en el extranjero.

Entre sus papeles destacados dentro del mundo del doblaje además de ser la voz de Homero Simpson en español, también están varios personajes en series y películas como Futurama, Winnie Pooh, Shrek, Stuart Little, Piratas del Caribe y más.

Humberto Vélez ya forma parte de Los Simpson oficialmente

Humberto Vélez ya forma parte de Los Simpson de manera oficial, pues además de revelarse que daría voz al Abejorro en su idioma original en inglés, también hizo un cameo en el último episodio de la serie animada.

Es decir que Humberto Vélez fue “simpsonizado” y el actor de doblaje aparece como él mismo en el episodio de Los Simpson en donde dice una frase:

“El dolor de este hombre me quita mis propias penas” Humberto Vélez

¡Humberto Vélez aparece como ÉL MISMO en el nuevo episodio de Los Simpson!



El actor de doblaje de Homero ya existe dentro de la serie pic.twitter.com/hfZvb5KMo4 — Cartoons On The Moon (@CartoonsOTMoon) December 29, 2025