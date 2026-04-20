El nombre de Andrea Muñoz Cruz se viralizó en las redes sociales luego de que Venga la Alegría denunció que su colaboradora había sido agredida por un conductor de Uber.

Carlos Quirarte reveló que su compañera de Venga la Alegría fue víctima de una brutal agresión durante la mañana del 19 de abril, pero ¿quién es Andrea Muñoz Cruz?

¿Quién es Andrea Muñoz Cruz, colaboradora de Venga la Alegría?

Andrea Muñoz Cruz, colaboradora de Venga la Alegría, fue víctima de una brutal agresión por parte de un conductor de Uber.

Tras la agresión, Andrea Muñoz permanece bajo observación en un centro médico de Ciudad de México.

En las próximas horas la editora sería sometida a una cirugía debido a que presentó una lesión en el pómulo izquierdo.

¿Cuántos años tiene Andrea Muñoz Cruz, colaboradora de Venga la Alegría?

No hay información pública sobre la edad de Andrea Muñoz Cruz.

¿Quién es el esposo de Andrea Muñoz Cruz, colaboradora de Venga la Alegría?

Se desconoce información sobre la vida privada de Andrea Muñoz Cruz, por lo que no hay información sobre su esposo.

¿Qué signo zodiacal es Andrea Muñoz Cruz, colaboradora de Venga la Alegría?

Al no tenerse información acerca de la fecha de nacimiento de Andrea Muñoz Cruz, se desconoce cuál es su signo zodiacal.

¿Cuántos hijos tiene Andrea Muñoz Cruz, colaboradora de Venga la Alegría?

No hay información sobre los hijos de Andrea Muñoz Cruz.

¿Qué estudió Andrea Muñoz Cruz, colaboradora de Venga la Alegría?

No se tiene información sobre los estudios específicos de Andrea Muñoz Cruz.

¿En qué ha trabajado Andrea Muñoz Cruz, colaboradora de Venga la Alegría?

Andrea Muñoz Cruz se desempeña como editora de la edición de fin de semana de Venga la Alegría.

Así se dio a conocer la agresión a Andrea Muñoz Cruz, colaboradora de Venga la Alegría

Andrea Muñoz Cruz, editora del programa Venga la Alegría, fue agredida presuntamente a manos de un conductor de Uber en la Ciudad de México.

El violento ataque ocurrió tras una discusión sobre la velocidad del vehículo, lo que resultó en una fractura de pómulo que requirió una cirugía de emergencia para la víctima.

Se ha identificado al agresor como Juan Carlos, quien conducía un auto Seat Ibiza plateado.

De acuerdo con el programa Venga la Alegría ya se interpuso una denuncia formal ante las autoridades capitalinas.

Mientras la editora se recupera en el hospital, los compañeros de trabajo y la empresa exigen justicia inmediata por el ataque ocurrido camino a las instalaciones de TV Azteca.

Por su parte, la plataforma de transporte privado ha mostrado disposición para cooperar con la fiscalía en la investigación del caso.