Elizabeth Escobar es una periodista de espectáculos, conocida por su trabajo en TV Azteca, específicamente en el programa Venga la Alegría.

El pasado 27 de enero, Elizabeth Escobar alarmó a sus seguidores al revelar que padece problemas de salud.

¿Quién es Elizabeth Escobar?

Elizabeth Escobar es reportera de de TV Azteca enfocada a los espectáculos; actualmente colabora en Venga la Alegría.

La periodista cuenta con experiencia en medios digitales y escritos.

Elizabeth Escobar, reportera de Venga la Alegría (Instagram/@elizabethescobar.eel)

¿Qué edad tiene Elizabeth Escobar?

Elizabeth Escobar nació el 8 de noviembre, pero se desconoce el año.

¿Quién es el esposo de Elizabeth Escobar?

No se tiene información de la vida privada de Elizabeth Escobar.

¿Qué signo zodiacal es Elizabeth Escobar?

Elizabeth Escobar es Escorpio.

¿Cuántos hijos tiene Elizabeth Escobar?

No se tiene información sobre si Elizabeth Escobar tiene hijos.

¿Qué estudió Elizabeth Escobar?

Elizabeth Escobar estudió Comunicación y derecho.

Elizabeth Escobar (Instagram/@elizabethescobar.eel)

¿En qué ha trabajado Elizabeth Escobar?

Elizabeth Escobar es reportera de espectáculos y ha trabajado para TV Azteca, específicamente en el programa Venga la Alegría.

También ha colaborado con medios como Telemundo y El Universal, así como Notimex.

La comunicóloga tiene un canal de YouTube donde comparte su trabajo y el cual tiene más de 2 mil seguidores.

La reportera Elizabeth Escobar es hospitalizada

Elizabeth Escobar compartió una publicación en Instagram donde revelaba que estaba enferma.

“A veces la vida te detiene de la manera más extraña y aquí estoy: rota, con mucho dolor; pero ya lista para enfrentar este reto que me preparo el 2026 y así poder seguir mi camino” Elizabeth Escobar

En la foto se ve la mano de Elizabeth Escobar con un suero y mencionó que sentía mucho dolor.

La reportera no especificó qué enfermedad padecía, per provocó la preocupación de sus seguidores quienes le desearon que se recuperara.

Elizabeth Escobar ya había padecido complicaciones de salud en 2023, cuando sufrió una fractura; dio a entender que se lesionó mientras trabajaba como reportera.

Por el momento, Elizabeth Escobar no ha dado más detalles sobre su salud.