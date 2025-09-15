El domingo 14 de septiembre se llevó a cabo la séptima gala de eliminación de La Casa de los Famosos 2025.

Por primera vez después de una buena racha, el cuarto Noche perdió a uno de sus miembros con la eliminación de Elaine Haro, de 22 años de edad.

Elaine Haro sale de La Casa de los Famosos México 2025 como la séptima eliminada

Esta gala de eliminación estuvo llena de tensiones al estar la mayoría de habitantes nominados.

Elaine Haro se convirtió en la séptima eliminada al ser ella quien salió del lado opuesto de la cabina de La Casa de los Famosos México 2025.

Elaine Haro en La Casa de los Famosos México 2025 (Especial / Especial)

Desde la sala de eliminación uno a uno de los nominados del cuarto Noche iban regresando a la competencia.

Esto parecía ser un paronama esperanzador para el cuarto que parecía ir invicto de aquí al final de la temporada.

Sin embargo todas las expectativas se vinieron abajo cuando fue Shiky -de 53 años de edad- pudo regresar con sus compañeros del cuarto Día, quienes no podían creer el milagro.

Por su parte, a los miembros del cuarto Noche también se les notó con el rostro triste por la salida de su compañera más reciente.

Habitantes que continúan en La Casa de los Famosos 2025

Con la eliminación de Elaine Haro da inicio de manera oficial la octava semana de competencia en La Casa de los Famosos 2025.

Para estas alturas de la competencia ya quedan 8 habitantes en pie que buscan llegar a la final y ellos son: