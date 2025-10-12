Carlos Rivera -de 39 años de edad- reveló que logró superar la depresión tras participar en ¿Quién es la Máscara?

El domingo 12 de octubre se estrena la nueva temporada de ¿Quién es la Máscara? y durante la conferencia de prensa, Carlos Rivera habló de la importancia del programa en su carrera.

Carlos Rivera asegura que ¿Quién es la Máscara? lo ayudó tras la muerte de su padre

En agosto de 2022 murió José Gonzalo Rivera, padre de Carlos Rivera, por lo que trabajar en ¿Quién es la Máscara? le ayudó a superar el duelo.

Carlos Rivera mencionó que una semana después de la muerte de su padre, él ya estaba trabajando en ¿Quién es la Máscara?

“Recuerdo que llamó (Miguel Ángel) Fox y me dice: ‘No estás haciendo nada en tu casa, ven hacer la Máscara’ y ese año para mí sí fue como, literalmente como si me hubiera salvado de algo, me salvó del hastío” Carlos Rivera

“La mejor canción” de Carlos Rivera (Captura de pantalla / Captura de pantalla)

El cantante contó que cuando lo invitaron a trabajar en ¿Quién es la Máscara? se encontraba en una pausa en su carrera y este proyecto lo salvó del hastío.

“El siguiente año yo dije, quiero volver a estar, pasó también en el momento en que murió mi papá y a la semana ya estaba yo en foro grabando”, contó Carlos Rivera.

“Me obligaba a reírme a salir, a olvidarme un poquito de la tristeza que estaba viviendo”, narró Carlos Rivera, quien volverá a ser investigador de ¿Quién es la Máscara? 2025.

Carlos Rivera (@carlosrivera / Instagram)

Carlos Rivera vuelve a ¿Quién es la Máscara? 2025 junto a estos personajes

El domingo 12 de octubre a las 8:00 de la noche se estrena la temporada de ¿Quién es la Máscara? 2025 por Las Estrellas.

Carlos Rivera será investigador junto a:

Juanpa Zurita, actor e influencer, de 29 años de edad

Anahí, actriz y cantante, de 42 años de edad

Ana Brenda Contreras, actriz de 38 años de edad

Como cada año, ¿Quién es la Máscara? estrena nuevos personajes y estos son: