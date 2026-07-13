Jesús Cintora es un periodista y presentador de televisión español que no pasa desapercibido por su estilo directo y crítico que lo convierte en el favorito de muchos, pero también uno de los comunicadores que más incomodan.

Por lo que en SDPnoticias te compartimos algunos datos sobre él.

¿Quién es Jesús Cintora?

Jesús Ángel Cintora Pérez, su nombre real, es un periodista y presentador televisivo cuya carrera inició en 1999 en emisoras locales.

Su carrera está inclinada a la difusión y análisis de información política y debates de actualidad.

Actualmente encabeza “Malas Lenguas”, el programa de actualidad y debate que combate la desinformación.

En Instagram se identifica como jesuscintora

Jesús Cintora (@jesuscintora / Instagram)

¿Qué edad tiene Jesús Cintora?

Jesús Cintora nació en Ágreda, municipio de España, el 27 de enero de 1977 por lo que actualmente tiene 49 años de edad.

¿Quién es la esposa de Jesús Cintora?

Jesús Cintora no está casado; sin embargo, desde 2017, mantiene una relación sentimental con la periodista Rocío Delgado, de 40 años de edad.

¿Qué signo zodiacal es Jesús Cintora?

Jesús Cintora pertenece al signo zodiacal de acuario.

Jesús Cintora (Jesús Cintora )

¿Cuántos hijos tiene Jesús Cintora?

Jesús Cintora tiene dos hijos frutos de su relación con la periodista Rocío Delgado.

¿Qué estudió Jesús Cintora?

Jesús Cintora estudió periodismo en la Universidad de Navarra, en la rama de Comunicación Audiovisual.

¿En qué ha trabajado Jesús Cintora?

Jesús Cintora se inició en el periodismo en emisoras locales como:

Cadena SER de Soria

Pamplona

Zaragoza

TVE Navarra

El Mundo

Radio Marca

Canal Satélite Digital

Entre 2002 y 2006 coordinó la parte informativa del programa Hoy por hoy

Posteriormente y hasta marzo de 2011 dirigió Hora 14 y Hora 25 fin de semana, junto a Matinal SER tras la reestructuración de los servicios informativos de la Cadena SER.

Jesús Cintora (@jesuscintora / Instagram)

En televisión sus primeros trabajos fueron para TVE Navarra, Canal 4 Navarra y Canal Satélite Digital.

Como colaborador fue parte de programas como:

2009-2011 La vuelta al mundo, Alto y Claro

2011-2013 El programa de Ana Rosa

2012 Una mirada a el mundo

2012-2013 El debate 1, La noche en 24 horas, El gran debate, De hoy a mañana

2013 El cascabel

2018-2020 Al rojo vivo, La sexta noche, Liarla Paro, Más vale tarde

Como presentador:

2013-2015 Las mañanas de cuatro

2013 The Wall

2015 En la caja

2016 Cintora a pie de calle

2017 La línea roja

2018-2019 Carretera y manta

2020-2021 Las cosas claras

2025-Presente. Malas lenguas

2026 Directo a la gente

Jesús Cintora (Jesús Cintora / Face)

En prensa:

Diario de Soria

El MundoRevista Rolling Stone España (2011-2012)

Interviú (2011-2012)

ElDiario.es (2015-2020)

Escritor de libros: