La periodista española Marta Gómez Montero protagonizó un momento de tensión en el programa Malas Lenguas Noche de La 2 de RTVE al abandonar el plató entre lágrimas tras denunciar humillaciones del conductor Jesús Cintora.

“Prefiero comer mierda, no me vas a humillar más” Marta Gómez Montero, periodista española

“Prefiero comer mierda, no me vas a humillar más”, expresó Marta Gómez Montero antes de quitarse el micrófono y salir en vivo, generando un fuerte impacto en redes sociales.

La polémica derivó en disculpas públicas de Jesús Cintora y respaldo institucional de RTVE.

El lunes 13 de julio de 2026, Marta Gómez Montero regresó al programa agradecida por el apoyo recibido.

Marta Gómez rompe en llanto y abandona programa de Jesús Cintora tras denunciar humillaciones en vivo

El programa en vivo ‘Malas Lenguas’ tuvo uno de los momentos más tensos de la televisión española luego de que la periodista Marta Gómez Montero abandona el plató en directo tras discutir con el presentador Jesús Cintora, alegando humillaciones repetidas.

La reacción de Marta Gómez Montero se volvió viral en redes sociales, donde periodistas, políticos y usuarios manifestaron su respaldo, destacando la carga emocional con la que abandonó el programa.

La comunicadora explicó que había soportado situaciones similares durante mucho tiempo por motivos personales y laborales, pero que había llegado a un límite.

Tras la polémica, Jesús Cintora publicó una disculpa pública en la que reconoció el valor profesional de la periodista y aseguró que las puertas del programa siguen abiertas para ella.

El presidente de RTVE, José Pablo López, también lamentó lo ocurrido y respaldó públicamente a Gómez Montero, al señalar que las disculpas privadas no eran suficientes.

Incluso, este lunes 13 de julio, la periodista regresó a Malas Lenguas y aseguró sentirse reconfortada por el apoyo recibido, mientras ambas partes insistieron en continuar su trabajo desde el respeto mutuo.