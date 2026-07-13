Jesús Cintora se convirtióen tendencia en redes sociales luego del tenso momento que protagonizó con la periodista Marta Gómez Montero durante una emisión de Malas Lenguas Noche, de RTVE, televisora española.

Ahora, la controversia se trasladó a Instagram, donde decenas de usuarios llenaron las publicaciones de Jesús Cintora con la frase “ella sabrá”, pronunciada por el conductor tras la salida de su colaboradora Marta Gómez Montero.

La expresión ha sido utilizada por internautas como una crítica al presentador, al considerar que minimizó la situación después de que Marta Gómez Montero abandonara el plató entre lágrimas al asegurar que se sentía “humillada”.

Jesús Cintora recibe ola de comentarios con “ella sabrá” en Instagram tras polémica con Marta Gómez Montero

En las publicaciones más recientes del Instagram de Jesús Cintora comenzaron a aparecer numerosos comentarios repitiendo únicamente la frase “ella sabrá”, mientras otros usuarios la acompañaron con mensajes de apoyo hacia Marta Gómez Montero y cuestionamientos al trato que recibió durante el programa.

La frase se viralizó después de que, al ver a la periodista abandonar el estudio, Cintora comentara en directo: “Ha decidido irse. Ella sabrá”, unas palabras que fueron ampliamente compartidas en redes sociales y que desataron nuevas críticas contra el periodista.

Jesús Cintora recibe comentarios criticando su trato a Marta Gómez Montero (Especial )

Jesús Cintora recibe comentarios criticando su trato a Marta Gómez Montero (Especial )

Jesús Cintora recibe comentarios criticando su trato a Marta Gómez Montero (Especial )

Horas después de la polémica, Jesús Cintora publicó un mensaje ofreciendo disculpas públicas a Marta Gómez Montero, asegurando que es una “buena periodista y compañera” y que el programa mantiene sus puertas abiertas para ella.

El presidente de RTVE, José Pablo López, también expresó públicamente su respaldo a Marta Gómez Montero, quien posteriormente regresó a Malas Lenguas, donde ambos escenificaron una reconciliación y afirmaron que seguirán trabajando con respeto mutuo.