El nombre de Romain Molina, periodista francés e investigador de fútbol, ha tomado relevancia debido a sus investigaciones sobre corrupción, abusos y delitos en el mundo del balompié.

Uno de sus trabajos más controvertidos hasta ahora es su investigación sobre el desvío de fondos y los abusos sexuales en la Selección Argentina, que, según él, contó con la protección de la FIFA.

Romain Molina (Especial)

¿Quién es Romain Molina?

Romain Molina es un joven periodista de investigación y escritor francés especializado en el mundo del fútbol, ampliamente conocido por sus investigaciones sobre casos de:

Corrupción

Abusos sexuales

Arreglo de partidos

Mala gestión en federaciones, clubes y organismos deportivos

Aunque no estudió periodismo de manera formal, comenzó su trayectoria de forma autodidacta tras años de colaborar con su familia en la venta de frutas y verduras en mercados de la región francesa de Isère.

Más adelante creó sitios web y publicaciones enfocadas en el deporte, hasta que a los 21 años publicó su primera investigación para CNN, colaborando con reconocidos medios internacionales.

Romain Molina (Especial)

¿Cuántos años tiene Romain Molina?

Romain Molina nació el 3 de mayo de 1991, por lo que actualmente tiene 35 años.

¿Cuál es el signo zodiacal de Romain Molina?

Romain Molina nació el 3 de mayo, por lo que su signo zodiacal es Tauro.

Las personas nacidas bajo este signo tienen rasgos de perseverancia, paciencia y determinación.

¿Quién es la esposa de Romain Molina?

Hasta ahora, Romain Molina no ha declarado públicamente estar casado ni tener esposa o pareja. Además, no existe información comprobable de que tenga hijos.

¿Qué estudió Romain Molina?

Romain Molina obtuvo un Bachillerato Literario (Bac L) en Francia, pero no cursó estudios universitarios ni una carrera formal de periodismo.

Él mismo ha explicado que proviene de una familia dedicada a la venta de frutas y verduras en mercados, y que comenzó a investigar de manera autodidacta.

Romain Molina (Especial)

¿En qué ha trabajado Romain Molina?

Desde niño, Romain Molina ayudó a sus padres y abuelos, quienes eran comerciantes y productores agrícolas en la región de Isère, Francia.

En la adultez, comenzó escribiendo sobre baloncesto y posteriormente se especializó en el fútbol de investigación, con trabajos destacados como:

Abusos sexuales en la Federación Haitiana de Fútbol (que derivó en investigaciones de la FIFA y sanciones contra dirigentes)

Abusos a menores en el fútbol de Gabón y otros países africanos

Cultura interna y diversos escándalos en la Federación Francesa de Fútbol (FFF), incluidos casos de acoso y mala gestión

Presuntos casos de corrupción y conflictos de interés en el fútbol internacional, como Argentina

Además de escribir libros, el joven periodista ha publicado investigaciones para medios internacionales como CNN, The New York Times, The Guardian, BBC, Le Temps y France Football.