Poncho de Nigris (47 años) no soportó enterarse de que sus números en redes ni crecieron pese a La Casa de los Famosos México.

Poncho de Nigris comprobó que las cosas no siempre son lo que parecen, tras la reciente visita que recibió afuera de La Casa de los Famosos México.

Y es que, el éxito del Team Infierno en La Casa de los Famosos México parece haberle hecho creer a Poncho de Nigris que goza de una gran popularidad.

Pero, la situación de hecho es opuesta, luego de que Poncho de Nigris y Sergio Mayer manipularan al Team Infierno para repartir el premio de La Casa de los Famosos México.

La Casa de los Famosos México (Tomada de video)

La Casa de los Famosos México: Poncho de Nigris se siente “empinado” al enterarse de sus números en redes sociales

Buscando darle ánimo, a horas de anunciarse al quinto lugar de La Casa de los Famosos México, Marcela Mistral le llevó noticias del exterior a su esposo Poncho de Nigris.

Con ayuda de un megáfono, Mistral le reveló a Poncho de Nigris que sus seguidores en Instagram suman casi cuatro millones de seguidores.

La noticia, lejos de hacer feliz a Poncho de Nigris lo dejó sintiéndose “empinado” en La Casa de los Famosos México, según se lo confesó a Nicola Porcella (35 años):

“¿3.8 [millones de seguidores]? No es nada, guey... No, pues, estoy empinado... 3.8 en Instagram, tenía 3.3, estoy empinadísimo, ¿se me bajaron, o qué?”.

Poncho de Nigris hizo este comentario mientras su rostro mostraba un gesto de enojo e incredulidad y sus compañeros de La Casa de los Famosos México intentaban darle palabras de consuelo.

La Casa de los Famosos México: Reacción de Poncho de Nigris se viraliza

La reacción de Poncho de Nigris se viralizó en TikTok, donde los fans de La Casa de los Famosos México le dieron algunas explicaciones a su situación en redes sociales.

La más repetitiva hizo mención al acuerdo que Poncho de Nigris y Sergio Mayer impulsaron desde el principio de La Casa de los Famosos México entre el Team Infierno: dividir el premio.

Desde entonces, los comentarios en el perfil de Poncho de Nigris en Instagram no dejan de calificarlo como “hambreado”, lo que posiblemente le ha hecho perder seguidores.