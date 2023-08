¿La Barby Juárez usó apuntador? Finalmente aclara el rumor que nació en La Casa de los Famosos México y que sigue vigente aún cuando ya salió del reality.

Desde su estreno, La Casa de los Famosos México se convirtió en el programa más visto y comentado de la televisión mexicana.

Sin embargo La Casa de los Famosos México no se alejó de la controversia, tal y como sucedió cuando usuarios acusaron a la producción de fraude luego de que se filtró una supuesta lista con el orden de los eliminados del reality.

Los usuarios también acusaron a la producción de La Casa de los Famosos México de un supuesto favoritismo al Team Cielo, el cual habría quedado demostrado con un presunto apuntador que tenía la Barby Juárez.

Tras todas las especulaciones, la Barby Juárez por fin rompió el silencio y reveló si es verdad que había hecho trampa durante su participación en La Casa de los Famosos México.

La Barby Juárez -de 43 años de edad- confesó si es verdad que tenía un apuntador y que la producción de La Casa de los Famosos México le daba órdenes.

El domingo 6 de agosto la Barby Juárez salió de La Casa de los Famosos México, de esta manera los cinco finalistas forman parte del Team Infierno.

La última semana de la Barby Juárez en La Casa de los Famosos México causó gran controversia y es que usuarios señalaron que se encontraba usando un apuntador.

A través de las redes sociales se viralizó un video de la Barby Juárez en la alberca usando un tapón en el oído, por lo que muchos de inmediato señalaron que era un apuntador ya que solo usaba uno.

Las especulaciones aumentaron cuando los mismos habitantes de La Casa de los Famosos México mostraron sus dudas sobre por qué la Barby Juárez se encontraba usando ese pequeño aparato.

Luego de todas las teorías que se generaron, la Barby Juárez reveló por qué usaba ese pequeño objeto y confesó si es verdad que recibía instrucciones por parte de la producción de La Casa de los Famosos México.

En un video compartido por Berenice Ortiz, la Barby Juárez fue cuestionada sobre si es verdad que el La Casa de los Famosos México tenía un apuntador.

La Barby Juárez se mostró sorprendida por todas las especulaciones que se han generado y explicó que se trataba de un tapón que tenía que usar para evitar tener problemas en el oído.

En su entrevista la Barby Juárez confesó que su problema en el oído comenzó hace tiempo tras su pelea con Jackie Nava.

La Barby Juárez puntualizó que en la pelea se lesionó el oído y cuando se subió al avión se le reventó “la telita” del tímpano y por eso tiene que usar tapones cuando se metía a la alberca.

“Yo tengo que estar llevando los tapones en la alberca porque si no me dolía (el oído), pasé varias veces al confesionario para que me pusieran unas gotitas porque se me llegó a inflamar cuando me metía a la alberca”

La Barby Juárez