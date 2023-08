Team Infierno creyó por un momento que no habría dinámica hasta que La Jefa los llamó al confesionario y les recordó cómo se juega “Congelados”, por lo que al llegar la noche y escuchar la alarma hicieron lo propio.

Unas botargas ingresaron, además de molestarlos un poco -ya que no podían moverse- les entregaron unas cartas de sus seres queridos, escritos que Galilea Montijo, de 50 años de edad, les hizo leer en voz alta.

El primero en revelar el contenido de una de sus cartas fue Emilio Osorio, de 20 años de edad, quien se enteró que su mamá Niurka Marcos, de 55 años de edad, respira, se divierte y llora con él gracias al 24/7 de Vix.

Por su parte, Nicola Porcella, de 35 años de edad, se emocionó al saber de su hijo lo ve como el mejor papá del mundo, pero sobre todo como un ganador aunque de ‘pipí chiquito’.

Poncho de Nigris, de 47 años de edad, no pudo contener el llanto cuando leyó la carta que le escribió su esposa Marcela Mistral, de 34 años de edad, quien lo llamó el mejor esposo, papá, hermano, hijo y amigo.

Sergio Mayer, de 57 años de edad, apenas si logró leer la poética carta que le mandó su esposa Issabela Camil, de 54 años de edad, quien dejó boquiabiertos a todos por su forma de decirle lo mucho que lo extraña.

Wendy Guevara, de 29 años de edad, inevitablemente rompió en llanto cuando comenzó a leer la carta de su madre, por lo que agradeció a su familia aceptarla tal y como es.

Finalistas de La Casa de los Famosos México ven a sus familiares

Además de las cartas, producción de La Casa de los Famosos México sorprendió a sus habitantes al mostrarles una serie de videos protagonizados por sus seres queridos.

Las lágrimas fueron más. Emilio Osorio pudo ver a su hermano Kiko, quien le desea la mejor de las suertes para la recta final. Ivanna, la hija mayor de Poncho de Nigris, le grabó un video para decirle que lo ama.

Poncho de Nigris tuvo el gusto de ver a su familia completa, incluso a Toñito, su bebé, quien se emocionó al ver la cámara. Wendy Guevara vio a sus papás y a sus hermanos, quienes esperan con ansías su regreso.

Antonia le recordó a su padre Sergio Mayer que las cosas salen bien cuando se hacen con “mente, corazón y fuerza”. Mientras que Issabela Camil le envió su amor. “Eres un fregón”, remató.

Y Nicola Porcella pudo ver a su hijo Adriano, quien en cualquier momento llegará a Ciudad de México para reunirse con él tras finalizar el reality show.

Habitantes de La Casa de los Famosos México revelan cómo era su relación con sus padres

En una sincera conversación, Nicola Porcella y Poncho de Nigris revelaron a sus compañeros que sus padres son unos hombres fríos por lo que les cuesta mostrarse sensibles.

No obstante, aunque algunas veces no saben cómo demostrar su afecto a sus amigos, se esfuerzan, algo que no es necesario cuando se trata de ser cariñosos con sus hijos.

Contrario a ellos, Emilio Osorio confiesa que le ha enseñado a su padre Juan Osorio, de 66 años de edad, a mostrarse cariñoso con él puesto que el productor no suele abrazar.

Wendy Guevara admite que tuvieron que pasar muchos años y muchas cosas para que su papá la aceptara tal y como es, por lo que hoy su relación es muy buena.