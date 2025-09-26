La Casa de los Famosos México 2025 siguen enfureciendo a sus fans, ahora con señalamientos de boicot en contra de ViX.

Esto después de que usuarios de la aplicación denunciaran fallos al momento de querer votar por los nominados de la semana nueve.

¿Por qué no se pudo votar en ViX? La Casa de los Famosos México va rumbo a la final

El miércoles 25 de septiembre se llevó a cabo la última gala de nominación en La Casa de los Famosos México 2025.

Una vez terminado el proceso de nominación y de revelarse los resultados, las votaciones quedan abiertas para el público.

Nominados de La Casa de los Famosos México 2025 (Michelle Rojas / SDPnoticias)

En miércoles de nominación, las votaciones se cierran en punto de las 12:00 de la media noche, justo al final de la postgala de ViX.

Sin embargo, fue durante este lapso que las redes se llenaron de quejas.

Estas señalaban que no era posible votar por los nominados, por lo que la impresión de fraude se hizo presente.

Fans denunciaron, de nueva cuenta en la temporada, que la producción busca favoreces a ciertos competidores.

Sin embargo, será hasta la gala del jueves 25 de septiembre que las votaciones se abrirán de nueva cuenta.

❌ OTRO ERROR : Anoche después de las nominaciones no se podía votar por VIX



Las redes se llenaron de mensajes ante la sospecha de un nuevo FRAUDE de la producción.



Lo cierto es que esta temporada ha estado llena de “errores” y cero respuestas ante las quejas… pic.twitter.com/Aw3yrQH6wV — La Tía Sandra (@TuTiaSandra) September 25, 2025

¿Favoritismo en La Casa de los Famosos México 2025? Fans también señalan fraude

El supuesto boicot con los votos no fue lo único de lo que se quejaron los fans de La Casa de los Famosos México 2025.

Y es que la gala terminó de manera sorpresiva con todos los habitantes, menos la finalista Mar Contreras, en la placa de nominados.

Este panorama parecía poco probable debido a que los dos habitantes restantes del cuarto Día tenían pocos puntos a su favor.

Sin embargo, fue Shiky quien habría tirado la “jugada maestra” de la noche, ya que fue su nominación la que terminó por subir a sus contrincantes a la placa.

Para los fans esto no fue una casualidad debido a la exactitud con la que nominó para que todos resultaran nominados.

Un detalle que no pasó desapercibido fue que, por primera vez en toda la temporada, Shiky entró a nominar sin sus lentes.

Por lo que se ha teorizado en que se los quitó para que no se viera ningún reflejo de algo que pudiera estar leyendo desde el confesionario.

Teoría que ha sido respaldada por usuarios en redes, pero en especial por los fans del cuarto Noche.