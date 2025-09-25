Durante la semana nueve de La Casa de los Famosos México 2025 estaba prevista la visita del cantante de 39 años de edad, Carlos Rivera.

Sin embargo, esta sorpresa para los habitantes del programa quedó cancelada por los ataques que comenzó a recibir el cantante relacionados a su amistad con una de las participantes.

Amistad de Carlos Rivera con Dalilah Polanco motivo de su cancelación en La Casa de los Famosos México 2025

En medio de la cancelación el nombre de Dalilah Polanco -de 47 años de edad- salió a relucir como el supuesto motivo de esta cancelación por parte del cantante y su equipo.

Y es que se dice que la amistad de Carlos Rivera con la actriz podría dañar su imagen si entra de visita a La Casa de los Famosos México 2025.

Dalilah Polanco en La Casa de los Famosos México 2025. (YouTube/@lacasafamososmx / Tomada de video)

Se supone que el cantante ingresaría momentáneamente como parte de las promociones para la nueva temporada de ¿Quién es la Máscara?

Este último es el reality show donde Carlos Rivera es uno de los investigadores.

Ha sido a lo largo de La Casa de los Famosos México 2025 que Carlos Rivera ha externado abiertamente su apoyo a Dalilah Polanco.

Quien en recientes semanas ha estado en el ojo del huracán no solo por algunas actitudes en contra de la habitante Mar Contreras, de 44 años de edad.

Sino que también por una serie de declaraciones en las que confirmó haber sido parte NXIVM, una secta estadounidense señalada por múltiples delitos.

Y es que, pese a que la producción no había anunciado de manera oficial la visita del cantante, los fans se fueron rápidamente en su contra.

En redes sociales los perfiles de Carlos Rivera comenzaron a llenarse de mensajes en los que se cuestionaba su amistad con Dalilah Polanco.

El cantante, se dice, tiene múltiples proyectos en puerta además de la nueva temporada de ¿Quién es la máscara?

Por lo que la producción y el equipo del cantante no se quieren arriesgar a que la imagen de Carlos Rivera se vea seriamente perjudicada.

❌ CANCELAN ENTRADA DE CARLOS RIVERA a #LaCasaDeLosFamososMx



Televisa frenó su entrada por miedo a que el rechazo masivo hacia DALILAH POLANCO salpique su imagen 😱



Prefirieron sacrificar la promo de ¿Quién es la Máscara? antes que arriesgar la carrera del cantante 🎭 ara no… pic.twitter.com/nystgFW8ib — La Tía Sandra (@TuTiaSandra) September 24, 2025

La Casa de los Famosos México 2025 rumbo a la gran final

Hasta el momento se desconoce si alguien del equipo de ¿Quién es la Máscara? entrará en sustitución de Carlos Rivera para promocionar la nueva temporada.

Por lo pronto La Casa de los Famosos México 2025 se perfila al final de temporada el próximo domingo 5 de octubre.