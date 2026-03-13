Aminta Ireta es una joven actriz mexicana conocida principalmente por sus trabajos en la televisión, y que ahora ha dado el salto al cine independiente con la película Quince.

Así que te contamos quién es Aminta Ireta; pues esto es lo que sabemos de la actriz mexicana.

¿Quién es Aminta Ireta, actriz mexicana?

Aminta Ireta es una actriz mexicana que nació el 18 de marzo de 2003 en la Ciudad de México (CDMX).

La actriz mexicana Aminta Ireta es conocida principalmente por su trabajo en la televisión en varias series de Televisa.

¿Quién es Aminta Ireta? Actriz mexicana (Especial / @aminta.iretag)

¿Qué edad tiene Aminta Ireta?

Aminta Ireta está por cumplir 23 años de edad.

¿Quién es la pareja de Aminta Ireta, actriz mexicana?

Se sabe que Aminta Ireta tiene novio, sin embargo, no se tiene detalles de su nombre y edad, ya que mantiene su vida personal de manera privada.

¿De qué signo zodiacal es Aminta Ireta?

El signo zodiacal de Aminta Ireta es Piscis.

¿Cuántos hijos tiene Aminta Ireta, actriz mexicana?

La actriz mexicana, Aminta Ireta no tiene hijos.

¿Qué estudio Aminta Ireta?

Se desconoce el grado de educación escolar de Aminta Ireta, lo que sí sabe es que tiene formación actoral en el Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa.

¿En qué ha trabajado Aminta Ireta, actriz mexicana?

La actriz mexicana Aminta Ireta comenzó su carrera actoral desde muy joven, por lo que ha participado en programas como:

La Rosa de Guadalupe

Como dice el dicho

En el cine Aminta Ireta tiene créditos en las películas:

Hidalgo, La historia jamás contada

Huérfanos

Contigo en el futuro

Quince

Otros trabajos actorales de Aminta Ireta han sido en el teatro musical con la puesta en escena de “Mary Poppins”, donde interpretó a Jane Banks.